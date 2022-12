Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Net repli en vue après la Fed et des statistiques plus faibles que prévu

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse. Outre la réunion de la Fed plus ‘hawkish’ que prévu hier soir, les indices devraient être pénalisés par des statistiques économiques décevantes, dont les ventes au détail et les deux indices manufacturiers régionaux. Elles viennent renforcer les inquiétudes des investisseurs à propos des risques de récession. En Europe, la BCE a aussi été plus plus ‘hawkish’ qu'anticipé. A moins de 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 perdent 1,39% et ceux sur le Nasdaq Composite, 1,68%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en baisse, pénalisés par une réunion plus ‘ hawkish ’ que prévu de la Fed. Si cette dernière - sans aucune surprise – a augmenté son principal taux directeur de 50 points de base contre 75 points lors des 4 dernières réunions, elle a indiqué que les taux allaient rester élevés pendant longtemps. Ses nouvelles projections (dot plots) pour les taux des Fed Funds en 2023 dépassent ainsi 5%. L’indice Dow Jones a clôturé en retrait de 0,42% à 33 966,35 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,76% à 11 170,89 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 13,8 en décembre, à comparer avec un consensus de -10 et -19,4 en novembre.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à - 11,2 en décembre, à comparer avec un consensus de -1 et 4,5 en novembre.

211 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 230 000 et 231 000, chiffre révisé de 230 000, la semaine précédente.

Les ventes au détail ont reculé de 0,6% en novembre aux Etats-Unis alors qu’elles étaient anticipées à -0,1%. Elles avaient augmenté de 1,3% en octobre. Hors automobile, elles ont reculé de 0,2% en novembre alors qu’elles étaient anticipées en progression de 0,2%.

Les stocks des entreprises en octobre sont à 16 heures.

Les valeurs à suivre

ExxonMobil

ExxonMobil a annoncé le démarrage réussi de l'une des plus grandes installations de recyclage de pointe. L'installation du complexe de fabrication intégré de la société pétrolière à Baytown, au Texas, utilise une technologie exclusive pour décomposer les plastiques difficiles à recycler et les transformer en matières premières pour de nouveaux produits. Il est capable de traiter plus de 80 millions de livres de déchets plastiques par an, soutenant une économie circulaire pour les plastiques post-utilisation et aidant à détourner les déchets plastiques envoyés vers les décharges.

Microsoft

Microsoft a indiqué que ses clients de l'Union européenne utilisant ses services cloud pourront, à partir du 1er janvier, traiter et stocker une partie de leurs données en utilisant des serveurs implantés dans la région. Les options de résidence seront disponibles pour l'ensemble de la suite de services en ligne Microsoft Cloud, notamment Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform et Azure.

Novavax

Novavax, spécialiste des vaccins de nouvelle génération contre les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui vouloir lever 125 millions de dollars via des obligations convertibles de premier rang à échéance 2027 auprès d’acheteurs institutionnels. Parallèlement à l'offre de billets, Novavax a également annoncé une proposition d'offre publique pour vendre jusqu'à 125 millions de dollars de ses actions ordinaires.

Tesla

Elon Musk a vendu pour 3,58 milliards de dollars d’actions de sa société Tesla depuis le début de cette semaine, selon un document déposé auprès de la SEC, l’autorité des marchés américains, daté du 14 décembre. Bloomberg a calculé que ces récentes transactions, les ventes d’actions Tesla par Elon Musk ont franchi la barre des 40 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième plus grosse cession d'Elon Musk depuis l'annonce du rachat de Twitter en octobre pour 44 milliards de dollars. L’action Tesla perd quelque 3% en pré-ouverture.

Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery a relevé d'un milliard de dollars ses prévisions de coûts liés à l'abandon de certains projets de contenus. Pour le géant du divertissement américain, formé plus tôt cette année par la fusion de l'unité WarnerMedia d'AT&T Inc et de Discovery Inc, le coût total de la restructuration financière pourrait désormais se situer entre 4,1 et 5,3 milliards de dollars.