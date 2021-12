Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Net rebond en vue

(AOF) - Après le coup de froid de la veille, Wall Street devrait s’offrir un net rebond ce mercredi à l’ouverture. Les investisseurs semblent bien décidés à profiter de rachats à bon compte. Il n’empêche que le climat reste lourd d’incertitudes pour les actifs risqués, entre le variant Omicron et la perspective d’une normalisation monétaire plus rapide que prévu. Sur le front des statistiques, l’enquête ADP révèle que les créations d’emplois ont dépassé les attentes en novembre. Suivra l’ISM manufacturier dans l’après-midi. Vers 15h, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq gagnent 1% et 1,32%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en net repli. Déjà affaiblis par les craintes à propos de la dangerosité du variant Omicron, ils n’ont pas du tout goûté les déclarations du président de la Fed. Il est temps de "retirer" le mot "transitoire", lorsqu'on parle de l'inflation, selon Jerome Powell. Il envisage en outre d'accélérer la réduction des achats d'actifs du fait du niveau élevé de l’inflation. Le Dow Jones a perdu 1,86% à 34 483,72 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,55% à 15 537,69 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’enquête ADP révèle que le secteur privé américain a créé 534 000 emplois en novembre 2021. Le consensus Reuters tablait sur 525 000 après 570 000 en octobre.

Les investisseurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice PMI manufacturier (définitif) de Markit pour novembre et à 16h, de l'indice ISM manufacturier de novembre et des dépenses de construction d'octobre.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole est attendue à 16h30.

Les valeurs à suivre

ExxonMobil

ExxonMobil a annoncé aujourd'hui un nouveau plan stratégique portant à 15 milliards de dollars les dépenses consacrées aux projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre au cours des six prochaines années, tout en maintenant des investissements disciplinés dans son portefeuille. La major pétrolière souhaite notamment poursuivre les économies de coûts structurels, investir dans des produits à faible coût d'approvisionnement et à faible émission, ce qui permettra à l'entreprise de doubler ses bénéfices et son flux de trésorerie d'ici 2027 par rapport à 2019.

Philip Morris International

Philip Morris International a dévoilé des prévisions inférieures aux attentes en raison d'impact des changes. Le fabricant de cigarettes table sur un bénéfice par action compris entre 5,74 et 5,79 dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est attendu entre 5,98 et 6,03 dollars. Les analystes tablent sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 6,08 dollars.

Qualcomm

Qualcomm Technologies, a présenté, lors de son annuel Snapdragon Tech Summit, sa dernière plateforme mobile 5G haut de gamme, Snapdragon 8 Gen 1. Selon le groupe technologique américain, cette nouvelle puce " ouvre la voie à une nouvelle ère de technologie mobile haut de gamme équipée de technologies de pointe en matière de 5G, d'IA, de jeux, d'appareil photo de Wi-Fi et de Bluetooth pour transformer la prochaine génération de smartphones haut de gamme ".

Salesforce

Salesforce, le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, a présenté des objectifs inférieurs aux projections des analystes. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2022, Salesforce a affiché un profit net de 468 millions de dollars, soit 47 cents par action, contre un bénéfice de 1,08 milliard de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 1,15 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,27 dollar, dépassant le consensus Bloomberg s'élevant à 92 cents.