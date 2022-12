Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Moral en berne sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse à l'ouverture ce vendredi faisant écho au repli des Bourses européennes à mi-séance. Le moral des investisseurs est plombé par les dernières annonces des banques centrales et des indicateurs économiques mitigés qui font craindre une récession. Mercredi, la Fed a refroidi les esprits en laissant entendre que ses taux d'intérêt resteraient élevés pendant une période prolongée. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 perdent 0,95% et ceux sur le Nasdaq Composite, 0,58%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes hier, les investisseurs étant pris à contre-pied par des déclarations ‘hawkish’ de la Fed hier et de la BCE aujourd’hui. Leurs espoirs d’une baisse des taux au second semestre de 2023 se sont envolé. Les statistiques économiques décevantes, dont les ventes au détail et les deux indices manufacturiers régionaux, sont venus renforcer les inquiétudes liées aux risques de récession. Le Dow Jones a perdu 2,25% à 33 202 points tandis que le Nasdaq a abandonné 3,23% à 10 810 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat dans les secteurs manufacturier et des services seront connus à 15h45.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a dévoilé des résultats plus élevés qu'anticipé au premier trimestre, clos fin novembre. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,96 milliards de dollars, soit 3,08 dollars par action, à comparer avec 1,82 milliard de dollars, soit 2,78 dollars par action, un an plus tôt. Le marché anticipait 2,92 dollars par action. Le chiffre d'affaires a bondi de 5% à 15,7 milliards de dollars, alors que les analystes visaient 15,58 milliards.

Adobe

L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023. Il cible un bénéfice par action ajusté compris entre 15,15 et 15,45 dollars pour des revenus situés entre 19,1 et 19,3 milliards de dollars. Elle avait présenté ses prévisions à la mi-octobre. Ces objectifs n'intègrent pas l'acquisition de Figma, annoncé en septembre, pour 20 milliards de dollars, et dont la finalisation est attendue l'année prochaine.

Amazon

Amazon a annoncé qu'il comptait adapter le jeu de bataille "Warhammer 40.000" au cinéma et à la télévision après avoir signé un accord de principe en ce sens avec Games Workshop. L'éditeur britannique, " a conclu un accord de principe avec Amazon Content Services", une filiale du géant américain, qui développera " des productions cinématographiques et télévisuelles " à partir de son univers, a annoncé l'entreprise fondée en 1975 dans un communiqué.

General Electric

General Electric fait savoir que l'activité Grid Solutions de GE Renewable Energy a signé un contrat clé en main avec le gestionnaire de réseau de transport TransnetBW redessiner la sous-station 380 kV de Pulverdingen à proximité de Markgröningen , à environ 15 km au nord-ouest de Stuttgart en Allemagne. Cette sous-station doit être repensée pour des capacités plus importantes et des fluctuations de puissance plus importantes. Dans le cadre de cette refonte, l'appareillage de commutation de la sous-station, vieux de près de 50 ans, sera mis à niveau et agrandi pendant l'exploitation.

US Steel

Producteur d'acier, United States Steel Corporation a publié aujourd'hui ses prévisions pour le quatrième trimestre 2022. L'EBITDA ajusté sur ce trimestre devrait être d'environ 375 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté par action diluée sur cette période devrait se situer entre 0,58 et 0,63 dollars. En outre, US Steel prévoit de réaliser environ 150 millions de dollars supplémentaires de rachats d'actions au quatrième trimestre dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions existante de 500 millions de dollars.