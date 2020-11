Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Moment de temps calme

(AOF) - Les marchés actions américains devraient débuter la séance sur une note étale. Les investisseurs reprennent leur souffle après l'exploit du Dow Jones hier. L'indice vedette a franchi pour la première fois le seuil des 30 000 points. Au chapitre économique, les statistiques sont contrastées. Les commandes de biens durables ont progressé nettement plus que prévu en octobre mais les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage affichent une hausse surprise. Vers 15h05, les futures sur S&P500 reculent de 0,08% à 3 630 points tandis que ceux sur Nasdaq 100 grappillent 0,23% à 12 104,25 points.

Hier à Wall Street

Séance historique à Walll Street où le Dow Jones a dépassé le seuil symbolique des 30 000 points. Les investisseurs ont salué l'espoir offert par les vaccins, le feu vert donné par Donald Trump au processus de transition avec l'administration de Joe Biden et la probable nomination de Janet Yellen aux commandes du Trésor. Cette économiste keynésienne affiche un bilan irréprochable à tête de la Fed (2014-2018). Elle aura cette fois-ci la mission d'aider Joe Biden à sortir le pays de la crise sanitaire. Le Dow Jones a gagné 1,54% à 30 046,24 points. Le Nasdaq a progressé de 1,31% à 12 037 pts.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit de la balance commerciale est ressorti à 80,29 milliards de dollars en octobre après un déficit de 79,36 milliards en septembre.

Les commandes de biens durables ont augmenté en octobre de 1,3%. Les économistes tablaient sur +0,9% après + 2,1% en septembre (chiffre révisé de +1,9%). Hors transport, les commandes ont grimpé de 1,3%, contre un consensus de +0,5% et après +1,5% en septembre (chiffre révisé de +0,8%).

778 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées pour la semaine close le 21 novembre. Les économistes tablaient sur 730 000 après 748 000 (chiffre révisé de 742 000) la semaine précédente.

Le revenu et la consommation des ménages en octobre sont attendus à 16h en même temps que l'indice des prix PCE pour le même mois. L'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en novembre est également attendu à 16h, tout comme les ventes de logements neufs au mois d'octobre.

L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers sera dévoilée à 16h30. Les "minutes" du dernier comité de politique monétaire de la Fed seront publiées à 20h.

Les valeurs à suivre

BLACKROCK

" Des questions auraient dû être posées sur la motivation, la stratégie tarifaire, et il aurait fallu également vérifier si les mesures prises par la société pour éviter tout conflit d'intérêt étaient vraiment appropriées, " a déclaré la Médiatrice européenne, Emily O'Reilly. Cette dernière réagissait à l'attribution d'un contrat au numéro un mondial de la gestion d'actifs pour mener une étude sur l'intégration des facteurs environnementaux et sociétaux dans la supervision des règles bancaires de l'Union européenne.

DELL

Le groupe d'informatique Dell a présenté des résultats meilleurs que prévu grâce à la forte demande de ses produits en raison du développement du télétravail. Au troisième trimestre, clos fin octobre, Dell a généré un bénéfice net en progression de 60% à 881 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 1,08 dollar. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,03 dollars, là où le marché visait seulement 1,42 dollar. Les revenus ont progressé de 3% à 23,5 milliards de dollars et dépassent les attentes : 21,9 milliards de dollars.

GAP

Gap a publié un bénéfice net au troisième trimestre de son exercice (clos fin octobre) de 95 millions de dollars, soit 25 cents par action, contre 140 millions, ou 37 cents par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait un BPA de 27 cents. Les ventes sont restées stables sur un an, à 3,994 milliards de dollars, dépassant, elles, le consensus de 3,82 milliards. A périmètre comparable, elles ont augmenté de 5%, et le e-commerce a progressé de 61%, représentant ce trimestre 40% des ventes. Au T4, la marque de vêtement s'attend à des ventes similaires ou meilleures que l'an passé.

HP INC

HP Inc a présenté des revenus et des perspectives supérieurs aux attentes, le télétravail soutenant la vente de ses produits. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a réalisé un bénéfice net en progression de 72% à 668 millions de dollars, soit 49 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 62 cents par action, dépassant de 10 cents le consensus FactSet.

NORDSTROM

La chaîne de grands magasins Nordstrom a publié hier soir un bénéfice net de 53 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice, soit 34 cents par action, contre 126 millions, ou 81 cents par action, un an plus tôt. Malgré cette forte baisse, le consensus FactSet est largement dépassé, puisque celui-ci attendait une perte de 13 cents par action. Les ventes sont ressorties à 3,09 milliards, en-dessous du consensus de 3,13 milliards, mais bien aidées par l'e-commerce: celui-ci représente désormais 54% de l'activité de Nordstrom.

VIACOMCBS

Selon des informations de médias américains, la société de médias ViacomCBS serait sur le point de vendre l'éditeur Simon & Schuster à Penguin Random House, une filiale de l'allemand Bertelsmann, pour 2 milliards de dollars. L'opération n'est pas confirmée, mais les bénéfices servirait à financer les efforts de l'américain dans le streaming et la vidéo à la demande (VOD). Simon & Schuster est l'éditeur de Stephen King, Dan Brown ou encore des Obama, et sa fusion avec Penguin Random House pourrait créer un géant de l'édition représentant un tiers de toutes les ventes de livres aux Etats-Unis.

VMWARE

Le spécialiste des solutions de virtualisation VMWare a présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le groupe a vu son bénéfice net progresser à 434 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre respectivement 407 millions de dollars et 96 cents un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,66 dollar, soit 22 cents de mieux que le consensus FactSet.