Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Molle hausse en vue

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l’équilibre, avec un biais positif. Les statistiques chinoises ont une nouvelle fois déçu : les exportations ont reculé plus que prévu en mai et les importations ont connu une contraction plus importante. Les investisseurs font également preuve de prudence avant les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE prévues la semaine prochaine. Du côté des valeurs, Campbell Soup a publié ses comptes trimestriels. A quelques minutes de l’ouverture les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,08% et 0,06%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive. Un climat de prudence a dominé cette séance durant laquelle aucun indicateur économique ne figurait à l'agenda. Les investisseurs découvriront la semaine prochaine les chiffres de l'inflation et la décision de politique monétaire de la Fed. Au chapitre des valeurs, Coinbase a plongé de 12,09% après les poursuites judiciaires dont il fait l'objet auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Le Dow Jones a glané 0,03% à 33 573,28 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,36% à 13 276,42 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 74,60 milliards de dollars en avril, inférieur au consensus de 75,20 milliards de dollars. Il s’était élevé à 60,6 milliards de dollars en mars, chiffre révisé de 64,20 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre

Campbell Soup

Campbell Soup a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles à la faveur notamment de plusieurs hausses de ses tarifs. Le groupe d’agroalimentaire a dégagé, au titre de son troisième trimestre de l'exercice décalé, des revenus en croissance de 5% à 2,23 milliards de dollars, conformément aux attentes. Le bénéfice ajusté par action se situe à 68 cents, contre 64 cents de consensus. La firme du New-Jersey table toujours une croissance des revenus allant de 8,5 à 10%, pour un bénéfice ajusté par action logé entre 2,95 et dollars.

Tesla

Tesla est attendu en hausse à Wall Street alors que grâce à l'ajustement rapide de sa chaîne d'approvisionnement en batteries, tous ses véhicules Model 3 sont admissibles à des crédits fédéraux américains. L'administration Biden a confirmé mardi que toutes les Tesla Model 3 pouvaient désormais bénéficier du crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, alors que deux des trois versions étaient éligibles à la moitié de ce crédit. Avec d'autres allégements fiscaux, ces crédits d’impôt pourraient faire baisser leur prix à un niveau inférieur à celui d'une Toyota Camry.

UnitedHealth

Le conseil d'administration de l'assureur santé américain UnitedHealth a autorisé une augmentation de 14 % de son dividende trimestriel en espèces. Un dividende en espèces de 1,88 $ par action sera versé le 27 juin 2023 à tous les actionnaires enregistrés le 19 juin 2023.