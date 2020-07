Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Moderna entretient l'espoir

(AOF) - Wall Street est attendu en nette hausse. Tous les voyants sont au vert. La biotech Moderna va lancer d'ici la fin du mois la dernière phase de son vaccin du Covid-19, l'essai de phase 1 étant concluant. Les premiers vaccins pourraient être prêts d'ici la fin de l'année. Une nouvelle qui devrait doper notamment le tourisme. Par ailleurs, Goldman Sachs, un baromètre de la santé financière américaine, a dévoilé des résultats bien meilleurs que prévu. Enfin, l'indice de la Fed de NY a bondi. Vers 14h50, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 1,4% à 3 328 points et 0,6% à 10 709 points.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont finalement toutes terminées en hausse mardi. Les investisseurs ont notamment eu de l'intérêt pour les valeurs des matières premières à la faveur d'une hausse du pétrole. Le secteur bancaire a également suscité de l'intérêt avec les résultats, diversement appréciés, de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo. Les marchés ont ainsi une nouvelle fois relégué au second plan le risque d'une deuxième vague pandémique alors que la Californie durcit ses mesures de confinement. Le Dow Jones a bondi de 2,13% à 26 642,59 points et le Nasdaq a progressé de 0,94% à 10 488,58 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à l'importation ont grimpé de 1,4% en juin après +0,8% en mai. Hors pétrole, ces prix ont progressé de 0,3% après +0,1% en mai.

L'indice d'activité manufacturière de la Fed de New York est ressorti en juillet à 17,2. Les économistes tablaient sur 10 après -0,2 en juin.

Les investisseurs attendent la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en juin à 15h15. Comme chaque mercredi, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera publiée à 16h30. Enfin, les marchés prendront connaissance Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie à 20h.

Les valeurs à suivre

APPLE

Bonne nouvelle pour Apple. La justice européenne a annulé la décision de la Commission européenne réclamant au fabricant de l'Iphone le versement de 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande. Dans sa décision du 30 août 2016, Bruxelles concluait que les bénéfices fiscaux accordés à Apple par l'Irlande étaient illégaux au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car ils permettaient à Apple de payer sensiblement moins d'impôts que les autres entreprises.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs vient de faire part de ses résultats du deuxième trimestre 2020. Ainsi, la banque d'investissement américaine a réalisé un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars sur la période, soit 6,26 dollars par action, dépassant nettement les attentes du consensus FactSet qui s'établissaient à 3,90 dollars par action. Quant au revenu du groupe, il ressort à 13,30 milliards de dollars, en hausse de 41% par rapport au deuxième trimestre 2019.

MEDTRONIC

Medtronic a signé un accord en vue de l'acquisition du français Medicrea. L'offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire se fera au prix de 7 euros par action Medicrea. Ce prix représente une prime de 22% par rapport au cours de clôture d'hier des actions Medicrea. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'opération.

MODERNA

Moderna a annoncé hier soir le début de la phase 3 (la dernière avant une éventuelle commercialisation) de son vaccin expérimental contre le Covid-19 dès le 27 juillet. Cette nouvelle étape du développement du vaccin de Moderna fera appel à 30 000 personnes aux Etats-Unis. Par ailleurs, le New England Journal of Medicine a dévoilé les résultats détaillés concluants de l'essai de phase 1 portant sur 45 personnes. Le vaccin a bien déclenché une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains.

UNITEDHEALTH

UnitedHealth Group a dévoilé des résultats trimestriels en très forte progression, les assurés ayant reporté leurs soins en raison du coronavirus. Cette effet devrait être contrebalancé au cours des prochains trimestres. Au deuxième trimestre, le premier assureur santé américain a réalisé un bénéfice net en hausse de 102% à 6,64 milliards de dollars, ou 6,91 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 7,12 dollars. Le consensus le donnait à 5,28 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 62,14 milliards, en hausse de 2,5%.