Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Malgré le bon rapport ADP, l'attentisme devrait prédominer avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en ordre dispersé mercredi, après trois séances consécutives à des niveaux historiques. Malgré les bons chiffres du rapport ADP sur l'emploi, les investisseurs vont jouer l'attentisme avant les annonces de la Fed, prévues ce soir. La banque centrale devrait confirmer le début d'un "tapering" et donner son analyse à propos de l'inflation dans la perspective d'une hausse des taux. Les nombreuses autres statistiques économiques et résultats trimestriels seront également mis en balance. En pré-ouverture, le Dow Jones cède 0,2% alors que le Nasdaq gagne 0,1%.

Hier à Wall Street

Après un début de séance indécis, les marchés actions américains ont repris leur marche vers de nouveaux records. Le S&P 500 a finalement gagné 0,37% à 4 630,63 points, le Dow Jones, 0,39% à 36 052,63 points et le Nasdaq, 0,34% à 15 649,60 points. La tendance a été notamment soutenue par les résultats trimestriels de grande qualité de Pfizer. L'optimisme a prévalu alors que la Fed doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire. Les investisseurs anticipent l’annonce du début du "tapering", soit le début de la réduction des rachats d'actifs.

Les chiffres macroéconomiques

571 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en octobre, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à 400 000. 523 000 avaient été créés en septembre, chiffre révisé de 568 000.

Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en octobre sont attendus à 14h45 et l'ISM des services pour octobre, à 15h, en même temps que les commandes à l'industrie de septembre. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera annoncée à 15h45. La décision de politique monétaire de la Fed sera communiquée à 19h.

Les valeurs à suivre

Activision Blizzard

Activision Blizzard a présenté des résultats meilleurs que prévu, mais les investisseurs ont surtout retenu les prévisions décevantes et le décalage du lancement de deux de ses plus importants jeux, Overwatch 2 et de Diablo IV. Au troisième trimestre, clos fin septembre, le bénéfice net par action de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 639 millions de dollars, soit 82 cents par action, contre un bénéfice de 604 millions de dollars (78 cents par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 72 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus.

Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond a conclu un partenariat avec le grand distributeur Kroger pour que certains de ses articles les plus recherchés soient disponibles dans les magasins du groupe et sur son site Internet. Le partenariat comprendra des produits populaires tels que la literie et le rangement, ainsi que les meubles et l'équipement pour bébés. Par ailleurs, Bed Bath & Beyond s'attend à ce que son plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars sur trois ans s'achève d'ici la fin de l'année, soit avec deux ans d'avance.

Capri

Capri, la maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre de son exercice 2021/2021, le groupe américain a réalisé un bénéfice net de 1,3 dollar par action, contre 81 cents un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,53 dollar alors que le consensus tablait sur 95 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 17% à 1,3 milliard. Les analystes tablaient sur 1,269 milliard.

CVS

CVH Health a réalisé un bénéfice de 1,2 dollar par action au troisième trimestre 2021, contre 93 cents un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort à 1,97 dollar, pour un consensus FactSet de 1,79 dollar. Les ventes de la chaîne de pharmacies sont passées quant à elles de 67,056 milliards de dollars à 73,794 milliards, alors que les analystes visaient 70,52 milliards. Malgré cela, le groupe a abaissé son objectif de BPA annuel à 6,13-6,23 dollars, contre 6,23-6,35 dollars précédemment, et relevé son anticipation de BPA ajusté à 7,9-8 dollars, contre 7,7-7,8 dollars auparavant.

DuPont

Le groupe chimiste DuPont a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et l’acquisition de Rogers Corporation, société spécialisée dans les matériaux d'ingénierie pour 5,2 milliards de dollars. Au troisième trimestre, le bénéfice net, part du groupe, a atteint 391 millions de dollars, soit 75 cents par titre contre une perte de 79 millions de dollars ou -11 cents par action, un auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,15 dollar, soit 3 cents de mieux que les attentes.

Lyft

Lyft décolle de 16% en préouverture de Wall Street ce mercredi, dans le sillage d'excellents résultats lors du troisième trimestre 2021. Ainsi, le groupe américain de VTC a publié un bénéfice net ajusté de 5 cents par action, alors que le consensus tablait sur une perte de 3 cents par action. Bonne surprise également du côté du chiffre d'affaires, qui s'établit à 864,4 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit un bond de 73 % sur un an et de 13% par rapport au trimestre précédent.

Marriott

Marriott International a publié un bénéfice de 220 millions de dollars,s oit 67 cents par action, au troisième trimestre 2021, après 100 millions de dollars, soit 31 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Le BPA ajusté s'établit à 99 cents, conforme au consensus FactSet. Les bénéfices ont quant à eux atteint 3,946 milliards de dollars, contre 2,254 milliards l'an passé, alors que le consensus anticipait 3,713 milliards. Le RevPAR reste en repli de 26% par rapport à la même période en 2019, constituant une nette amélioration par rapport aux -44% au second trimestre.

Mondelez International

Mondelez International a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles grâce notamment à la demande en provenance des marchés émergents. Le géant américain de l'agroalimentaire est parvenu à surmonter l'inflation des coûts des intrants et les problèmes d'approvisionnement. Au troisième trimestre, le propriétaire des cookies Oreo et chocolat Toblerone a réalisé un bénéfice net en hausse de 1,258 million de dollars, en hausse de 12,4%. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 71 cents, contre un consensus de 70 cents.

New York Times

Le New York Times a publié un bénéfice par action de 32 cents pour le compte du troisième trimestre 2021, contre 20 cents un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice ressort à 23 cents par action, soit 3 cents au-dessus du consensus FactSet. Le célèbre quotidien américain a également fait mieux qu'attendu du côté des revenus: ceux-ci se sont établis à 509,1 millions de dollars, contre 429,9 millions l'an dernier, alors que le consensus visait 499 millions. Cela inclut +13,8% à 342,6 millions de dollars pour les abonnements et +39,9% à 110,9 millions pour la publicité.

T-Mobile

T-Mobile a publié un bénéfice net de 691 millions de dollars, ou 55 cents par action, au troisième trimestre 2021, alors que le consensus FactSet visait 55 cents par action. L'an passé à la même époque, le groupe de télécommunication avait enregistré un bénéfice de 1,25 milliard, soit 1 dollar par action. Le chiffre d'affaires est quant à lui en légère hausse, à 19,6 milliards de dollars, mais est resté sous les attentes (20,2 milliards de dollars). La filiale de Deutsche Telekom a également enregistré un gain net de 1,3 million d'abonnés sur le trimestre.

Tupperware

Tupperware a dévoilé des résultats trimestriels contrastés après un exercice 2020 marqué le bond de ses ventes lié aux restrictions sanitaires. Le célèbre producteur de boîtes en plastique a accusé au troisième trimestre 2021 une perte nette de 86,1 millions de dollars, soit -1,63 dollar par titre contre un bénéfice de 34,4 millions, ou 65 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,19 dollar contre un consensus de 71 cents. Les ventes ont reculé de 11% à 376,9 millions alors que Wall Street tablait sur une hausse à 473,7 millions.