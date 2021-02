Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les tensions sur les taux pèsent sur les indices

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge. A l'instar de la semaine dernière, les investisseurs s'inquiètent d'une possible poussée d'inflation du fait des plans de relance, qui feraient sentir leurs effets au même moment où l'économie commencerait à s'extraire des griffes de la pandémie. Ces anticipations entraînent des tensions sur les marchés obligataires, avec notamment un 10 américain au plus haut depuis février 2020. A moins de 30 minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,62% et 1,17%.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a clôturé vendredi proche de l'équilibre malgré des indicateurs économiques favorables. La croissance de l'activité du secteur privé accélère en février, selon des données préliminaires d'IHS Markit. Cela a relégué en arrière-plan le débat sur l'inflation et la remontée des rendements obligataires. Le 10 ans américain a touché les 1,33 %. Au chapitre des valeurs, les résultats d'Applied Materials et de Deere ont été applaudis ; Uber a souffert après le revers subi au Royaume-Uni. Le Dow Jones est resté stable à 31 494,32 points. Le Nasdaq a cédé 0,07%à 13 874,46 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago de janvier est ressorti à 0,66 après 0,41 en décembre.

L'indice des indicateurs avancés pour janvier est attendu à 16 heures.

Les valeurs à suivre

BOEING

Suite à l'accident intervenu à Denver ce week-end, sur un vol de la compagnie United Airlines, Boeing a recommandé d'immobiliser les avions 777 équipés du réacteur P&W4000 de Pratt & Whitney, filiale de Raytheon. L'avionneur et le motoriste sont attendus dans le rouge à l'ouverture des marchés actions américains ce lundi.

DISCOVER

Discovery a publié un bénéfice net au dernier trimestre 2020 de 271 millions de dollars, soit 42 cents par action, en baisse de 43% par rapport à l'an dernier. Ajusté des éléments exceptionnels, le BPA ressort à 76 cents, soit 5 cents de mieux que ce qu'attendait le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires est lui quasi stable à 2,89 milliards de dollars (+0,4%), pour un consensus de 2,83 milliards. Le propriétaires des chaînes Discovery Channel ou Eurosport a également annoncé avoir dépassé les 11 millions d'abonnés numériques, et un objectif de 12 millions d'ici fin février.

JOHNSON & JOHNSON

Sanofi a conclu un accord avec Janssen Pharmaceutical NV et Janssen Pharmaceuticals, Inc., deux entreprises pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson, aux termes duquel Sanofi contribuera à la fabrication du vaccin contre la COVID-19 de Janssen afin de remédier à la pandémie et de satisfaire à la demande mondiale de vaccins.

KOHL'S

Un groupe d'investisseurs activistes possédant 9,5% de la chaîne de grands magasins Kohl's a annoncé la nomination de neuf candidats hautement qualifiés et indépendants pour l'élection du conseil d'administration de la société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2021. Dans une lettre adressée à la direction, ils lui reprochent une mauvaise exécution et une mauvaise stratégie, qui ont entraîné une stagnation des ventes et une baisse des marges d'exploitation. Ils pointent également des rémunérations excessives et leur piètre alignement avec les performances.

GOODYEAR

Goodyear a annoncé le rachat de son concurrent américain Tire & Rubber Company pour 2,8 milliards de dollars. Dans le détail, chaque actionnaire de la cible recevra 41,75 dollars par action en espèces et 0,907 action ordinaire de Goodyear par action Cooper détenue, pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 2,8 milliards de dollars. Tire & Rubber Company est ainsi valorisé 54,36 dollars par titre, ce qui représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi.

MARATHON PETROLEUM

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et affiche un objectif de cours de 67 dollars sur Marathon Petroleum dans le cadre d'une étude sur le secteur du raffinage aux Etats-Unis. Tout en regrettant le niveau élevé des coûts fixes, le bureau d'études apprécie l'amélioration des fondamentaux et la prochaine finalisation de la cession de Speedway. Selon le broker, son bilan serait alors en bien meilleure forme, ce qui permettrait à la société de restituer aux actionnaires une bonne partie de sa capitalisation boursière, potentiellement jusqu'à environ un tiers.

ROYAL CARIBBEAN

Royal Caribbean Cruises a présenté une perte de 1,37 milliard de dollars au dernier trimestre 2020, soit -6,09 dollars par action, après un bénéfice de 273,1 millions, ou 1,37 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est de 5,02 dollars, pour un consensus FactSet de 5,20 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de près de 99% à 34,14 millions de dollars en raison de la pandémie de covid-19, décevant ainsi le consensus qui tablait sur 35,6 millions.