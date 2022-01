Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les mauvais chiffres de l'emploi sèment le doute information fournie par AOF • 07/01/2022 à 15:06



(AOF) - Wall Street est attendu en baisse à l'ouverture. La faiblesse inattendue des créations d'emplois au mois de décembre suscite le trouble : 199 000 postes contre un consensus de 400 000 et après 249 000 en novembre. Cette contre-performance semble en effet placer la Fed en porte-à-faux. Face à l'inflation persistante et les tensions sur le marché de l'emploi, la banque centrale a changé (trop vite?) de paradigme le mois dernier en annonçant un durcissement plus rapide que prévu de sa politique monétaire. Vers 15h, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 cèdent 0,09% et 0,42%.



Les marchés actions américains ont terminé en petite baisse après le net repli de la veille. Les investisseurs ont digéré la lecture des "minutes" de la Fed qui entérinent le changement de paradigme de la banque centrale. Par ailleurs, les indicateurs économiques du jour ont globalement déçu. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu et l'ISM des services a reculé à son plus bas niveau depuis trois mois en décembre. Le Dow Jones a baissé de 0,47% à 36 236,47 points. Le Nasdaq a reculé de 0,13% à 15 080,86 points.



Aux Etats-Unis, l'économie a créé au mois de décembre 199 000 postes. Le taux de chômage est ressorti à 3,9% contre 4,2% en novembre. Le consensus Reuters prévoyait 400 000 postes non-agricoles créés contre 249 000 en novembre (chiffre révisé de 210 000) et un taux de chômage de 4,1%.





Coca-Cola Co. et Constellation Brands ont signé partenariat pour une nouvelle version alcoolisée de la marque de boisson gazeuse Fresca. Le lancement aux États-Unis est prévu pour 2022. Selon Constellation Brands, les boissons alternatives pour adultes, y compris les cocktails prêts à boire, constituent un segment de près de 8 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel attendu de 15 à 17% au cours des trois prochaines années. En outre, Fresca connaît un regain de popularité, devenant la marque de boisson gazeuse à la croissance la plus rapide du portefeuille de Coca-Cola.



La biotech Exscientia a signé un accord avec Sanofi pour développer jusqu'à 15 nouveaux candidats médicaments en oncologie et en immunologie en utilisant la plateforme d'intelligence artificielle d'Exscientia. Dans le cadre de cet accord, Sanofi versera à Exscientia un paiement initial de 100 millions de dollars. Les paiements d'étape supplémentaires peuvent atteindre 5,2 milliards de dollars.



GameStop

Le distributeur de jeux vidéo GameStop est attendu en forte hausse à Wall Street à la faveur d'informations de presse selon laquelle il prévoirait de lancer une place de marché pour les NFT destinés aux joueurs d'ici la fin de l'année. Selon une personne proche du dossier citée par Bloomberg, il serait également en pourparlers avec des sociétés de crypto et de blockchain pour savoir quels jetons pourraient être utilisés sur la place de marché.



New York Times

The New York Times Compagny a annoncé hier soir avoir signé un accord pour acquérir le site d'informations sportives The Athletic pour un montant de 550 millions de dollars. Le groupe de presse s'attend à ce que l'opération soit immédiatement relutive en termes de croissance des revenus et qu'elle ait un effet dilutif sur son bénéfice d'exploitation pendant environ trois ans, au fur et à mesure de l'augmentation des abonnements et de la mise en place d'une activité publicitaire, puis un effet positif par la suite.