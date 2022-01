Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés s'éparpillent au lendemain des "minutes" de la Fed information fournie par AOF • 06/01/2022 à 15:21



(AOF) - Les indices américains devraient ouvrir en ordre dispersé ce jeudi à Wall Street, au lendemain de la publication des "minutes" de la Fed. Au cours de la dernière réunion du comité de direction de la Réserve Fédérale, une remontée plus tôt que prévue des taux directeurs et une réduction de la taille de son bilan ont été évoqués afin de ralentir l'accélération de l'inflation. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage repartent à la hausse. A quelques minutes de l'ouverture, le Dow Jones gagne 0,25%, alors que le Nasdaq, pénalisé par le remontée des taux longs, cède 0,45%.



Hier à Wall Street



Les marchés américains ont clôturé en net repli, pénalisés par les "minutes" de la Fed. Lors de sa réunion de décembre, le comité de politique monétaire de la Réserve Fédérale a tenu des discussions à la tonalité plus "faucon" qu'attendu. Certains membres sont favorables à une rapide hausse des taux et à une réduction du bilan de la banque centrale pour contrer une inflation persistante et un marché de l'emploi sous pression. Le Dow Jones a cédé 1,07% à 36 47,11 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 3,34% à 15 100,17 points, particulièrement affecté par la remontée du taux 10 ans US.





Les chiffres macroéconomiques



La balance commerciale américaine a accusé un déficit de 80,2 milliards de dollars en novembre 2021, contre des attentes du marché à -77,1 milliards. En octobre, le déficit était de 67,2 milliards de dollars.



Le nombre de nouveaux demandeurs d'emploi aux Etats-Unis a atteint les 207 000 au cours de la semaine du 31 décembre 2021, après les 200 000 (chiffre révisé de 198 000) lors de la semaine précédente. Les analystes en attendaient 197 000.



Les commandes à l'industrie de novembre et l'ISM des services (définitif) de décembre sont attendus à 16h.





Les valeurs à suivre



AT&T - ViacomCBS

AT&T et ViacomCBS seraient sur le point de céder la chaîne de télévision pour adolescents, CW Network, qu'ils détiennent conjointement. Selon le Wall Street Journal, qui a révélé l'information, ils pourraient céder une partie ou la totalité de leur participation. Mais le scénario le plus avancé serait une prise de participation majoritaire de Nexstar Media Group dans la CW, CBS et WarnerMedia restant des propriétaires minoritaires et s'engageant à être les principaux fournisseurs de programmes pour le réseau, affirme le journal. Un accord pourrait être conclu prochainement.



Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond a accusé au troisième trimestre une perte nette de 276,4 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, la perte atteint 25 cents par action. Les analystes visait un BPA positif d'un cent. Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,878 milliard contre 2,618 milliards un an plus tôt. Le consensus le donnait à 1,951 milliard. Le distributeur de produits d'ameublement a été pénalisé par les goulets d'étranglement au sein de la chaîne d'approvisionnement.



Boeing

Atlas Air Worldwide a passé commande de 4 avions 777 Freighters auprès de Boeing. Le géant aéronautique précise que la commande a été placée en décembre dernier. Atlas Air Worldwide détient déjà dans sa flotte 14 appareils 777s et 49 avions 747 Freigthers. En préouverture de Wall Street, ce jeudi, le titre Boeing grappille 0,2 %.



Conagra Brands

Conagra Brands a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le groupe agroalimentaire américain a réalisé un bénéfice net de 275,5 millions de dollars, contre 378,9 millions un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 64 cents contre un consensus de 68 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 3,059 milliards, contre 2,995 milliards un an plus tôt. Les analystes visaient 3,015 milliards.



Hasbro

Hasbro a nommé Chris Cocks au poste de directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 25 février 2022. Celuici est actuellement président et directeur de l'exploitation de la division Wizards of the Coast and Digital Gaming. Chris Cocks succédera à Rich Stoddart, PDG par intérim, qui a été nommé à la suite du décès en octobre de Brian Goldner, PDG de longue date de Hasbro. Rich Stoddart, qui est directeur indépendant de Hasbro depuis 2014, deviendra président du conseil d'administration à compter du 25 février 2022.



IBM

IBM a annoncé une collaboration étendue avec le Crédit Agricole à travers un nouvel accord de sept ans. Ensemble, la banque et le groupe informatique s'attacheront à offrir aux clients une expérience numérique améliorée. Le nouvel accord portera sur la modernisation d'une partie des applications du groupe Crédit Agricole, notamment la gestion des comptes et des crédits.



Netflix

JPMorgan anticipe un gain net de 6,25 millions d'abonnés chez Netflix au dernier trimestre 2021, alors que l'analyste en attendait 8,8 millions précédemment et que le service de streaming en anticipe 8,5 millions. Cette révision des attentes justifie ainsi l'abaissement de l'objectif de cours de la banque sur Netflix, passant de 750 à 725 dollars. Au premier trimestre 2022, JPMorgan anticipe désormais 5,5 millions de nouveaux abonnés, contre 6,5 millions auparavant.



Pfizer/BioNTech

Les membres du comité consultatif des vaccins des Centers for Disease Control and Prevention ont voté mercredi pour recommander que les personnes âgées de 12 à 17 ans reçoivent une dose de rappel du vaccin Covid-19 de Pfizer/BioNTech cinq mois après leur deuxième dose. Ce vote intervient deux jours après que la Food and Drug Administration a mis à jour son autorisation pour permettre l'administration de doses de rappel du vaccin Pfizer/BioNTech aux jeunes de 12 à 15 ans.



Walgreens

Walgreens Boots Alliance a fait état jeudi d'un bénéfice net de 3,58 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice fiscal 2021-2022, soit 4,13 dollars par action. L'an passé à la même époque, l'enseigne de pharmacies accusait une perte de 308 millions de dollars. En données ajustées, le groupe a réalisé un bénéfice de 1,68 dollar par action, alors que le consensus FactSet visait 1,36 dollar. Les ventes ont quant à elles progressé de 7,8% à 33,9 milliards, contre un consensus de 32,88 milliards, en grande partie grâce aux tests et vaccins contre le covid.