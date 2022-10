Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés reprennent un élan prudent avec des résultats en demi-teinte pour les banques

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère progression. Ils ont digéré l'annonce d'une inflation américaine en septembre supérieure aux attentes et savent que la prochaine étape sera un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. La saison des résultats s'ouvre à Wall Street avec ceux des banques Citi, Morgan Stanley et JPMorgan. Elles sont plutôt orientées à la baisse dans l'ensemble. A quelques minutes de l’ouverture, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,20% tandis que celles sur le Nasdaq prennent 0,31%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont opéré un retournement à la hausse spectaculaire alors que l’annonce de l'inflation américaine en septembre a été supérieure aux attentes. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, celle-ci a augmenté de 6,6% en rythme annuel alors qu'elle était attendue à 6,5%. Ce rebond boursier a été porté par les secteurs énergétiques et financiers. L'indice Dow Jones a bondi de 2,83% à 30 038,72 points. Le Nasdaq Composite a progressé de son côté de 2,23% à 10 649,15 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont été stables en septembre, contre une hausse attendue de 0,2% et 0,4% (révisé de 0,3%) en août. Les ventes au détail hors automobile et essence ont augmenté de 0,3% en septembre 2022, contre 0,6% (révisé de 0,3%) en août.

Les valeurs à suivre

Beyond Meat

Beyond Meat, le groupe agroalimentaire vegan, a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de l'accélération de l'inflation et a annoncé la suppression d'environ 200 emplois, soit 19% de ses effectifs. Le groupe perdait plus de 10% en avant-Bourse. La firme californienne s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année se situe dans une fourchette d'environ 400 à 425 millions de dollars, alors que les prévisions précédentes se situaient entre 470 et 520 millions de dollars.

Citi

Citi a dévoilé une nette baisse de ses profits au troisième trimestre en raison de la forte dégradation du coût du crédit. Son bénéfice net a chuté de 25% à 3,48 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 1,63 dollar. Le consensus FactSet s'élevait à 1,42 dollar. Le coût du risque s'est élevé à 1,36 milliard de dollars, alors qu'il était de -192 millions de dollars, un an auparavant. La banque américaine avait alors bénéficié de 1,16 milliard de dollars de reprises de provisions.

Kroger

Les groupes américains de grande distribution, Kroger et Albertson ont conclu un accord de fusion d'un montant estimé à 24,6 milliards de dollars. Kroger acquerra toutes les actions en circulation d'Albertsons pour une contrepartie totale estimée à 34,10 dollars par action. Dans le cadre de la transaction, Albertsons versera un dividende en espèces spécial pouvant atteindre 4 milliards de dollars. La composante en espèces de la contrepartie de 34,10 dollars par action sera réduite du montant par action du dividende en espèces spécial, qui représenterait environ 6,85 dollars par action.

JPMorgan

JPMorgan a publié des résultats en repli au troisième trimestre après avoir augmenté ses provisions pour faire face à la dégradation des perspectives économiques. Le bénéfice net a reculé de 17% à 9,74 milliards de dollars, soit 3,12 dollars par action. Les analystes visaient cependant 2,90 dollars par action. Les provisions pour créances douteuses se sont élevées à 1,54 milliard de dollars, alors que la banque américaine avait repris 1,53 milliard de dollars de provisions au troisième trimestre 2021.

Morgan Stanley

Les profits de Morgan Stanley ont reculé plus que prévu au troisième trimestre. Son bénéfice net a reculé à 2,63 milliards de dollars, soit 1,47 dollar par action contre respectivement 3,7 milliards de dollars et 1,98 dollar par titre, un an plus tôt. Le consensus FactSet s'élevait à 1,52 dollar. Les revenus ont reculé de 14,8% à 12,99 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 13,3 milliards de dollars. Ses comptes ont été pénalisés par le net recul de l'activité de banque d'investissement, dont les revenus ont chuté de 55% à 1,28 milliard de dollars.

United Airlines

La compagnie aérienne United Airlines pourrait passer une importante commande portant sur une centaine de gros porteurs d'ici la fin de l'année. Le transporteur étudie des propositions pour le 787 Dreamliner de Boeing et l'A350 d'Airbus, rapportaient jeudi 13 octobre l'agence Bloomberg ainsi que le quotidien Seattle Times. Ce dernier indique que cette commande s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le PDG Scott Kirby pour améliorer l'offre de United Airlines, un peu plus d'un an après que la compagnie a acheté 270 monocouloirs, dont 70 A321neo auprès d'Airbus, en juin 2021.