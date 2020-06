Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés ne sont pas rassurés par les anticipations de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en nette baisse ce jeudi. Les investisseurs ne sont pas rassurés quant à l'espoir d'un redressement rapide de l'économie au lendemain des anticipations pessimistes présentées par le président de la Réserve fédérale américaine. Si la Fed a confirmé son soutien indéfectible à l'économie du pays elle prévoit notamment une forte chute du PIB en 2020. En parallèle, les marchés arbitreront des inscriptions hebdomadaires en ligne avec les attentes. Vers 15h, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite reculent respectivement de 3,21% et 1,75%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après la Fed. La banque centrale anticipe une chute de 6,5% du PIB cette année, un chômage élevé et une inflation basse durant un certain temps. Dans ce cadre, elle a confirmé son soutien indéfectible à l'économie américaine. Les valeurs technologiques, elles, ont poursuivi leur rally, soutenues par leur résistance à la pandémie. Le Nasdaq a atteint un nouveau record de clôture. Au chapitre des valeurs, Guess s'est pris une veste. Le Dow Jones a cédé 1,04% à 26 989,99 points. Le Nasdaq a gagné, lui, 0,67% à 10 020,35 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 1,542 million après 1,897 million (révisés de 1,877 million) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 1,55 million. Le nombre total d'inscrits depuis la dernière semaine de mars s'élève à plus de 43,5 millions de personnes.

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 0,4% en mai 2020, en rythme mensuel. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,1% après -1,3% en avril. Les prix "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, ont baissé de 0,1%, en ligne avec le consensus et après -0,3% en avril.

La publication de l'évolution hebdomadaire des stocks souterrains de gaz naturel est attendue à 16h30.

Les valeurs à suivre

AMAZON.COM

L'Union européenne prévoit d'engager des poursuites formelles contre Amazon pour infraction aux règles de concurrence au sujet du traitement réservé aux vendeurs tiers, affirme le Wall Street Journal en citant des personnes proches du dossier. Une annonce est attendue cette semaine ou la prochaine. La Commission européenne a ouvert une enquête en juillet dernier afin de déterminer si l'utilisation, par Amazon, de données sensibles provenant de détaillants indépendants qui vendent sur sa place de marché enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne.

BOEING

Le bout du tunnel se rapprocherait pour Boeing et son 737 MAX. Le géant américain souhaiterait réaliser fin juin un important vol test de certification pour son appareil, a rapporté mercredi soir Bloomberg. Rappelons que ce modèle d'avion est cloué au sol depuis mars 2019 suite à deux catastrophes aériennes.

GRUBHUB

Le groupe anglo-néerlandais Just Eat Takeaway.com a annoncé mercredi le rachat de l'américain Grubhub. La transaction se monte à 7,3 milliards de dollars. L'opération sera intégralement réalisée en actions. Chaque actionnaire Grubhub va recevoir l'équivalent de 0,6710 action du groupe anglo-néerlandais pour une action de la société américaine. Cela valorise Grubhub à 75,15 dollars le titre. Ce rapprochement donnera naissance au plus grande groupe mondial de livraison de repas commandés en ligne, hors Chine.

REGENERON

Sanofi présentera cet après-midi la stratégie de croissance et de développement applicable à Dupixent (dupilumab), développé dans le cadre d'une collaboration avec Regeneron. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du cycle de cinq sessions consacrées à l'évolution du portefeuille de R&D de Sanofi. Conformément à ce qui a été annoncé en décembre 2019, Sanofi anticipe une forte croissance pour Dupixent et s'est fixé pour objectif de réaliser, à maturité, plus de 10 milliards d'euros de ventes pour ce médicament dont le mécanisme d'action unique cible la voie de l'inflammation de type 2.