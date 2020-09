Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés de nouveau sous pression

(AOF) - Les indices boursiers américains devraient ouvrir en nette baisse jeudi, au lendemain d'une séance des plus moroses. Les divergences des députés sur le nouveau plan de relance et l'attitude jugée attentiste de la Fed vis-à-vis de la relance monétaire suite à l'audition de Jérôme Powell au Congrès pèsent sur la tendance. De plus, la remontée des inscriptions au chômage n'incite pas les investisseurs à davantage d'optimisme. Côté valeurs, les trimestriels d'Accenture ont déçu les attentes. En pré-ouvertures, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq perdent respectivement 0,72% et 1,33%.

Hier à Wall Street

La correction des marchés américains s'est poursuivie ce mercredi, sur fond de retour de la volatilité, les investisseurs s'inquiétant de l'évolution de la pandémie et des nouvelles mesures de confinement qui pourraient en découler. Coté statistiques, le pays de l'Oncle Sam a connu un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé au mois de septembre. Côté valeurs, Nike a survolé New York grâce à des trimestriels au-dessus du consensus. A la clôture, l'indice Dow Jones a chuté de 1,92% à 26 263,13 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 3,01% à 10 632,99 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain pour la semaine s'achevant le 19 septembre 2020 se sont établies à 870 000. Ce chiffre représente une nouvelle hausse par rapport aux 866 000 de la semaine précédente, alors que le consensus des analystes tablait sur 840 000.

Les ventes de logements neufs seront connues à 16h00, et l'évolution hebdomadaire des stocks gaz naturel à 16h30.

Les valeurs à suivre

ACCENTURE

Accenture a dévoilé des résultats décevants au quatrième trimestre, clos fin août. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars, soit 1,99 dollar par action, à comparer avec 1,13 milliard de dollars, soit 1,74 dollar, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,70 dollars, soit 3 cents sous le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 10,84 milliards de dollars alors que le marché visait 10,93 milliards. Les ventes ont baissé de 1% hors impact des changes.

CARMAX

CarMax a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre fiscal 2021 (clos fin août). Ainsi, le vendeur américain de véhicules neufs et d'occasion a dégagé un bénéfice net de 296,7 millions de dollars sur la période, ou 1,79 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 233,6 millions de dollars, ou 1,40 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait un bénéfice par action de 1,10 dollar.

EXXON - CHEVRON

Scotiabank a relevé son opinion de Sous-Performance à Performance du secteur sur Exxon Mobil mais dégradé son opinion de Surperformance à Performance du secteur sur Chevron, selon une source de marché.

HARLEY DAVIDSON

De nouvelles mesures de restructurations sont au programme pour Harley Davidson. En effet, l'iconique fabricant américain de motos a fait part jeudi de son intention de cesser ses opérations de vente et de production en Inde, ce qui conduira au licenciement d'environ 70 employés. Le marché indien était l'un des moins dynamiques pour Harley Davidson.