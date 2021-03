Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés dans l'attente de la réunion de la Fed

(AOF) - Les indices américains devraient ouvrir autour de l'équilibre ce mardi. L'attentisme est de mise avant l'ouverture de la réunion de la Fed. Aucune décision de politique monétaire n'est attendue, mais Jerome Powell devra à nouveau répondre sur les questions de l'inflation et de la montée des taux. Taux qui, par ailleurs, semblent plafonner ces derniers jours, puisque le 10 ans américain se retrouve aujourd'hui encore en légère baisse. Et bien que les ventes au détail en février aient fortement reculé, les futures sur Dow Jones ne cèdent que 0,07%. Ceux sur le Nasdaq gagnent, eux, 0,57%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont bien débuté la semaine, soutenus par la perspective du retour à la normal d'ici le début de l'été promis par Joe Biden. Les valeurs technologiques et de croissance, pénalisées ces dernières semaines par la remontée des taux longs, ont profité du repli du rendement du bon du Trésor américain à 10 ans. Il a terminé la journée à 1,598% après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis 13 mois à 1,639%. Enfin, les actions ont bénéficié du net rebond de l'indice Empire State. Le Dow Jones a gagné 0,53% à 32 953,46 points. Le Nasdaq a gagné 1,05% à 13 459,71 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les prix à l'export ont grimpé de 1,6% en février sur un mois. Le consensus tablait sur +0,9% après +2,5% en janvier. A l'import, les prix ont augmenté de 1,3%, contre des attentes de +1,2% et un mois de janvier à +1,4%.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé de 3% en février, alors que le marché attendait une baisse de 0,5%, après +7,6% (chiffre révisé de +5,3%) en janvier. Hors automobile, elles ont régressé de 2,7%, contre des attentes de -0,1% et un mois précédent à +8,3% (chiffre révisé de +5,9%).

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en février seront dévoilés à 14h15. Les stocks des entreprises sont attendus à 15h.

Les valeurs à suivre

ALIBABA

La pression ne cesse de monter sur Alibaba. Les autorités chinoises auraient cette fois demandé au géant fondé par Jack Ma de céder tout ou partie de ses actifs dans les médias, selon les informations rapportées par le Wall Street Journal. Les dirigeants chinois s'inquièteraient de l'influence grandissante du groupe sur l'opinion publique.

CVS

La chaîne de pharmacies CVS Health a annoncé qu'elle proposait désormais des tests d'anticorps Covid-19 dans toutes ses MinuteClinic, des établissements médicaux sans rendez-vous, du Massachusetts et du Texas. Les résultats du test d'anticorps, qui évalue l'exposition au Covid-19 à l'aide d'un échantillon de sang prélevé au doigt, sont disponibles en 15 minutes.

FORD

Ford a annoncé mardi son intention de lever 2 milliards de dollars via l'émission d'obligations convertibles à échéance 2026, dans le cadre d'un placement privé. Ce montant pourrait notamment servir à rembourser une partie de sa dette. En parallèle, le constructeur automobile américain a confirmé sa guidance 2021. La pénurie de semi-conducteurs pourrait réduire son Ebit ajusté de 1 à 2,5 milliards de dollars cette année.

MODERNA

Moderna a annoncé aujourd'hui que les premiers participants dans l'étude de phase 2/3 avaient reçu leur première dose de mRNA-1273, le candidat vaccin de la biotech contre le Covid-19, chez des enfants âgés de 6 mois à moins de 12 ans. L'étude est menée en collaboration avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Cette étude randomisée évaluera l'innocuité, la tolérance, la réactogénicité et l'efficacité de deux doses de mRNA-1273 administrées à 28 jours d'intervalle.

NORWEGIAN CRUISE LINE

Norwegian Cruise Line Holdings a annoncé mardi l'extension de l'annulation de ses croisières en raison du contexte de pandémie de Covid-19. Les croisières sous les marques Norwegian Cruise Line, Oceana Cruises et Regent Seven Seas Cruises seront ainsi suspendues jusqu'au 30 juin prochain.