Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés atones en attendant la Fed et la BCE

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l’équilibre. Les investisseurs devraient rester prudents avant les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE attendues la semaine prochaine. Du côté des valeurs, le constructeur de véhicules électriques de luxe Lucid est attendu en hausse après avoir annoncé vouloir investir le prospère marché automobile chinois, qui a donné de bonnes nouvelles hier. A quelques minutes de l’ouverture les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,02% et 0,05%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé, les valeurs technologiques perdant du terrain. Elles ont souffert de la hausse des taux longs, le 10 ans américain gagnant plus de 12 points de base, à 3,797%. Les décisions inattendues de la Banque d'Australie mardi et de la Banque du Canada mercredi de relever leur taux ont alimenté l'incertitude à propos des décisions de la Fed au cours des prochaines semaines. D'où la forte tension sur les taux longs. L'indice Dow Jones a gagné 0,27% à 33 665,03 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,29% à 13 104,89 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, les stocks des grossistes en avril à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Gamestop

Le distributeur de jeux vidéo américain, Gamestop, est attendu en baisse de plus de 20% après l'annonce du départ inattendu de son Directeur général, Matt Furlong, un ancien d'Amazon. Le conseil d'administration a élu Ryan Cohen, son principal actionnaire, au poste de président exécutif, avec effet immédiat. Les responsabilités de M. Cohen comprennent l'allocation de capital et la supervision de la gestion.

Lucid Group

Lucid est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que son directeur des opérations en Chine, Zhu Jiang, a annoncé que le groupe se préparait à entrer sur le marché automobile chinois, le premier au monde. Le fabricant américain de véhicules électriques de luxe vendra des voitures importées en Chine tout en envisageant une production locale dans le pays, selon Reuters. Ex-dirigeant de Ford en Chine, Zhu Jiang (dont le nom anglais est Izzy Zhu), a rejoint Lucid en septembre 2022 selon sa page Linkedin.

Meta

Déjà en recul de 2,8% hier, Meta est attendu en baisse à New-York après une information du Wall Street Journal selon laquelle Instagram facilite la vente et le partage de contenus pédopornographiques. D'après le journal, une simple recherche avec des mots-clefs déboucherait sur des comptes qui utilisent ces termes pour faire la publicité de contenus montrant des abus sexuels sur des mineurs. Le géant des réseaux sociaux a reconnu, selon le WSJ, qu'il y avait des problèmes au sein de ses services de sécurité et a dit avoir créé un "groupe de travail" pour régler le problème.