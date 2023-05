Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés américains sur une note haussière après les chiffres sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir la séance en légère hausse au surlendemain des annonces de la Fed. 253 000 emplois ont été créés dans le pays dans le secteur privé non-agricole, largement au-dessus des 180 000 créations attendues. Côté valeurs, Lyft est attendue en forte baisse après des perspectives décevantes, tandis qu’Apple avance de 2,2% en pré-Bourse sur fond de résultats trimestriels au-dessus des attentes. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P et le Nasdaq gagnent respectivement 0,82% et 0,67%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge pour l'avant-dernière séance de la semaine. Les craintes concernant la santé des banques régionales américaine ont refait surface. PacWest Bancorp p a annoncé être en discussions avec des partenaires et des investisseurs potentiels pour une éventuelle vente. Coté statistiques, le déficit de la balance commerciale est ressorti plus élevé que prévu en mars tout comme les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le Dow Jones a perdu 0,86% à 33 127,74 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,49% à 11 966,40 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage aux Etats-unis s'est établi à 3,5% en avril, au-dessous de l'estimation de 3,6%. Il était à 3,6% en mars. 253 000 emplois ont été créés dans le pays dans le secteur privé non-agricole, largement au-dessus des 180 000 créations attendues après 165 000 créations en mars.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple, plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière, avance de 2,2% en pré-Bourse. Le groupe a dévoilé des résultats trimestriels au-dessus des attentes et ses ventes d'iPhone, à 51,33 milliards, sont ressorties supérieures aux estimations. Pour la période de janvier à mars, la firme californienne a dégagé près de 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Son bénéfice net s'établit à 24 milliards de dollars. En 2022, sur la même période, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 97,2 milliards de dollars, avec un bénéfice net à 25 milliards de dollars.

Coinbase

Au premier trimestre 2023, les recettes nettes de Coinbase ont augmenté de 22% par rapport au trimestre précédent pour atteindre les 736 millions de dollars. Le total des dépenses d'exploitation du groupe a diminué de 24%. La plate-forme d'échange de cryptomonnaies affiche une perte nette de 79 millions de dollars contre une perte de 557 millions de dollars a Le groupe signe un retour à un EBITDA ajusté positif de 284 millions de dollars. Il était négatif au trimestre précédent : 124 millions de dollars.

Expedia

Expedia est attendu en hausse en pré-marché après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le spécialiste du voyage a enregistré un total brut des réservations de 29,4 milliards de dollars, en progression de 20% sur un an, avec le plus haut chiffre d'affaires trimestriel enregistré, à 2,7 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,6 milliards. La perte nette par action est cependant supérieures aux attentes, à 0,20 dollar contre 0,04 attendus : elle connait cependant une résorption de 58% sur un an.

Kraft Heinz

Kraft Heinz a annoncé hier que Humberto Alfonso a été élu au conseil d'administration à compter du 4 mai 2023. Le Conseil a également nommé cet actuel directeur financier d'Information Services Group au Comité d'audit. De 2016 à janvier 2018, Humberto Alfonso a dirigé Yowie Group, une société de licence de marque spécialisée dans les produits de consommation pour enfants.

Lyft

Lyft est attendu en baisse de plus de 15% en pré-Bourse. Le groupe de VTC a déclaré qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires du deuxième trimestre entre 1 et 1,02 milliard de dollars, sous le consensus de 1,08 milliard, et à un Ebitda ajusté entre 20 et 30 millions de dollars, alors que le consensus était de 49,3 millions. Le concurrent d'Uber a cependant réalisé un bon premier trimestre avec un Ebitda ajusté à 22,7 millions de dollars contre 12 millions de dollars attendus par les analystes.

Tesla

Tesla est attendue en légère hausse en pré-marché à Wall Street après que l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) a annoncé que le constructeur avait livré en avril 75 842 véhicules électriques fabriqués en Chine, soit une baisse de 14,7% par rapport à mars. Ce chiffre représente toutefois un énorme bond (+4 916%) par rapport à avril 2022, lorsque la ville de Shanghaï, où Tesla possède une usine, était soumise aux restrictions liées au Covid-19. De janvier à avril 2023, Tesla a vendu un total de 305 164 véhicules fabriqués en Chine, une augmentation de 66,13% sur un an .