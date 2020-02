Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés américains en route pour de nouveaux records

(AOF) - Les marchés actions américains devraient poursuivre leur hausse de la veille sur fond de stabilité de la propagation de l'épidémie de coronavirus et de nouveaux records des indices Nasdaq Composite et S&P 500. En cette journée pauvre en chiffres macroéconomiques, les investisseurs pourront notamment juger des publications de Goodyear, Hasbro Inc et Under Armour. Vers 15h05, les futures sur le Dow Jones, Nasdaq Composite et S&P 500 progressent respectivement de 0,35%, 0,46% et 0,30%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance. Parmi les soutiens aux indices ont figuré des valeurs telles que Xerox, qui a relevé son offre sur HP Inc, ou encore Tesla qui a rouvert son site de Shanghai. Si un timide retour à la normale est observé en Chine pour les entreprises, les inquiétudes demeurent sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus, dont le bilan dépasse désormais celui du Sras de 2002-2003. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,60% à 29 276,82 pts et le Nasdaq Composite a gagné 1,13% à 9 628,39 pts. Ce dernier a inscrit un nouveau record.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi de décembre sera publiée à 16 heures.

Les valeurs à suivre

AMAZON, GOOGLE, MICROSOFT

Selon Reuters, Amazon, Google et Microsoft auraient été mis en concurrence par Deutsche Bank afin de moderniser son réseau informatique. La banque européenne a prévu de dépenser plus de 13 milliards d'euros d'ici 2022 afin de procéder à sa mue technologique.

GOODYEAR

Le titre Goodyear devrait faire grise mine à l'ouverture des marchés américains, dans le sillage de résultats décevants lors du quatrième trimestre 2019. Le fabricant américain de pneumatiques a accusé une perte nette de 392 millions de dollars sur la période, ou -1,68 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 110 millions de dollars, ou 47 cents par actions, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 19 cents par action, ce qui se révèle bien inférieur au consensus FactSet (52 cents).

HASBRO

Hasbro a publié un BPA ajusté de 1,24 dollar par action au titre du quatrième trimestre 2019. Le spécialiste des jeux et jouets bat largement le consensus FactSet de 0,90 dollars. Stimulé par la forte demande pour les produits "Star Wars" et "La Reine des Neiges 2" de Disney, le chiffre d'affaires pour la même période est ressorti en hausse de 3% à 1,43 milliard de dollars, légèrement en dessous du consensus FactSet de 1,44 milliard. Sur l'exercice 2019, Hasbro a publié des revenus en hausse de 3% (+5% hors effet de change) à 4,72 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,08 dollars.

MASTERCARD

La Banque populaire de Chine a donné son accord à Mastercard pour la création d'une co-entreprise destinée à mener des opérations de compensation des cartes bancaires dans le pays. Le groupe américain est associé à NetsUnion Clearing Corporation. Dans un délai d'un an, cette joint-venture pourra demander à la Banque populaire de Chine l'approbation formelle pour commencer ses activités.

TECHNIPFMC

TechnipFMC a averti qu'elle enregistrera environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs, hors trésorerie, au quatrième trimestre. Le groupe parapétrolier a par ailleurs indiqué que pour 2019 la marge d'Ebitda ajustée pour tous les segments serait égale ou supérieur aux prévisions d'au moins 11,5% pour le Subsea, 16,5% pour l'Onshore/Offshore et 10% pour le segment Surface Technologies. Le chiffre d'affaires consolidé de la société sera, lui, proche de la médiane des prévisions à 13,5 milliards de dollars.

UNDER ARMOUR

Under Armour a publié une perte nette de 15,3 millions de dollars au quatrième trimestre de son exercice 2019, soit - 3 cents par action (consensus FactSet à 10 centimes), contre 4,22 millions de dollars, ou 1 cent par action, à la même période l'année précédente. Le bénéfice opérationnel revient dans le vert à 74,07 millions de dollars. Le chiffre d'affaires progresse de 3,7% à 1,441 milliard de dollars, alors que le consensus attendait 1,46 milliard de dollars.