Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés américains attentistes avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse. Les investisseurs sont attentistes alors que la Fed se réunit mardi et mercredi. Les économistes s'attendent à ce qu'elle relève son taux directeur d'un quart de point, tandis que la Banque d'Angleterre et la BCE devraient augmenter leurs taux de 50 points de base. Côté valeurs, Biogen et Philipp Morris, qui enregistrent de bonnes nouvelles, sont tout de même attendus en baisse, tout comme Apple, Amazon, Alphabet et Meta, qui publient cette semaine leurs résultats. Les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq perdent 0,46% et 1,13%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions ont clôturé en hausse vendredi. La publication de l'indice des prix PCE a montré que l'inflation avait ralenti en décembre, à 5% sur un an, contre 5,5% le mois précédent. Aussi, le fléchissement de la consommation a été relativisé par l'indice de confiance des consommateurs, publié par l'université du Michigan, qui est ressorti au-dessus des prévisions. La Fed doit se réunir mardi et mercredi, Wall Street s'attend à ce qu'elle relève son taux directeur d'un quart de points. Le Dow Jones a grappillé 0,08% à 33 978 points, tandis que le Nasdaq a gagné 0,95% à 11 621 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Biogen

Le laboratoire américain Biogen est son partenaire japonais Eisai ont annoncé hier qu'une demande d'autorisation de fabrication et de commercialisation au Japon du lécanemab, leur molécule anti-Alzheimer, a été sélectionnée pour une évaluation prioritaire par le ministère japonais chargé de la Santé. L'évaluation prioritaire est accordée au Japon aux nouveaux médicaments reconnus comme ayant une grande utilité médicale pour des maladies graves, et leur période d'examen est raccourcie.

Philip Morris

Philip Morris International (PMI) annonce aujourd'hui une collaboration à long terme avec KT&G, le principal fabricant de tabac et de nicotine de Corée du Sud, afin de poursuivre la commercialisation des dispositifs sans fumée et des consommables innovants de KT&G sur une base exclusive et mondiale (à l'exclusion de la Corée du Sud). Cette collaboration s'appuie sur trois années de succès qui ont vu PMI commercialiser les produits de KT&G sur plus de 30 marchés.