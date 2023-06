Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés américains attendus en hausse

Nike, dont l'action recule de près de 3% en avant-Bourse, a fait état, au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2022-2023, de ventes en hausse de 5%, s'élevant à 12,83 milliards de dollars et a dépassant les estimations de 12,59 milliards de dollars. Le bénéfice par action de 66 cents se situe 2 cents en dessous des prévisions. Le bénéfice ressort à 1 milliard de dollars, en baisse de 28% par rapport à l'année précédente.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,4% en mai et leur consommation de 0,1% pour le même mois. Le marché anticipait une hausse des revenus de 0,3% (après +0,3% en avril) et de la consommation de 0,2% (après 0,6% en avril).

L'indice des prix PCE a augmenté de 0,1% en mai aux Etats-Unis alors qu'une hausse de 0,5% était anticipée. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 4,6% en rythme annuel alors qu'une hausse de 4,7% était anticipée. L'indice des prix PCE avait progressé de 0,4% en avril.

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive pour l'avant-dernière séance de la semaine. Les grandes banques ont soutenu la tendance après les résultats du "stress test" annuel de la Fed. Les indicateurs économiques du jour ont témoigné de la solidité de l'économie américaine, alimentant la crainte d'un resserrement monétaire plus long que prévu.Côté valeurs, BlackBerry s'est illustré après avoir doublé ses revenus sur un an. Le Dow Jones a progressé de 0,80% à 34 122,42 points tandis que le Nasdaq est ressorti stable à 13 59,33 points.

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse alors que les indicateurs économiques d'aujourd'hui sont positifs, avec en particulier une inflation américaine moins élevée qu'attendu en mai. L'indice des prix PCE a augmenté de 0,1% contre un consensus de 0,5%. Résultats, les taux longs sont désormais en repli. Côté valeurs, Nike est attendu en baisse après des résultats décevants au quatrième trimestre. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,61% et 0,25%.

