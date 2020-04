Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés américains attendus en baisse, dans le sillage de l'or noir

(AOF) - Les indices américains sont attendus en baisse à l'ouverture ce lundi. Malgré la stabilisation de l'épidémie de coronavirus et les perspectives d'une fin de déconfinement dans un grand nombre de pays occidentaux, les cours du pétrole font vaciller les bourses du monde entier. En effet, en raison des stocks importants d'or noir aux Etats-Unis et de la chute de la demande, le prix du WTI perd actuellement plus de 35% à moins de 12 dollars le baril. Par conséquent, les futures sur le Dow Jones et le S&P 500 perdent environ 2% chacun, et ceux sur le Nasdaq reculent de près de 1%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé vendredi en nette hausse. Jeudi, Donald Trump a communiqué des directives pour une sortie par étape du confinement. L'optimiste sur une réouverture de l'économie est aussi alimenté par les résultats préliminaires favorable d'un traitement de Gilead contre le Covid-19 et la reprise progressive de la production chez Boeing. En attendant l'économie est toujours en chute libre. Boeing a soutenu le Dow Jones, qui a progressé de 2,99% à 24 242,49 pts tandis le Nasdaq a gagné 1,38% à 8 650,14 pts. Sur la semaine, le Dow Jones a grimpé de 2,2% et le Nasdaq, 6,1%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de la Fed de Chicago, qui mesure l'activité économique et les pressions inflationnistes sur le territoire américain, est ressorti en forte baisse au mois de mars à -4,19, soit son plus bas niveau depuis la crise de 2008-2009. Le chiffre de février a été révisé à 0,06 (contre 0,16).

Les valeurs à suivre

ALIBABA

Alibaba Group a indiqué qu'il allait augmenter ses investissements dans le cloud computing, à 28 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Le groupe Internet veut se renforcer dans ce domaine, dont la demande a fortement progressé en raison des nombreux pays confinés. L'investissement sera axé notamment sur le développement de systèmes d'exploitation, de puces et des centres de données.

BOEING

Dans un contexte de crise du Covid-19, Boeing doit faire face à une nouvelle annulation de commandes. China Development Bank (CDB) Financial Leasing a ainsi conclu avec le géant américain un accord d'annulation concernant l'achat de 29 avions 737 MAX commandés mais non encore livrés.

DUPONT

DuPont de Nemours a annoncé utiliser ses facilités de crédit en raison du Covid-19. Le groupe a également engagé un plan de réduction de ses dépenses. Le chimiste américain s'attend par ailleurs à des résultats au premier trimestre solide. Il table sur une perte par action comprise entre 70 cents et un dollar et sur bénéfice par action ajusté compris entre 82 et 84 cents. Le consensus le donne à 68 cents. Enfin, toujours à cause de l'impact de la crise sur ses clients finaux, le groupe a suspendu ses prévisions annuelles.

HALLIBURTON

Au premier trimestre, le groupe para-pétrolier Halliburton a essuyé une perte nette de 1,02 milliard de dollar, soit -1,16 dollar par action, contre un bénéfice net de 152 millions de dollars, soit 17 cents par titre, un an plus tôt. Du fait de la forte chute des cours du pétrole, Halliburton a enregistré un charge pour dépréciation, avant impôts, de 1,1 milliard de dollars. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 31 cents, surpassant le consensus Refinitiv s'élevant à 24 cents. Les revenus ont reculé de 12% à 5,04 milliards de dollars.

WALT DISNEY

UBS a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et ajusté son cours à la baisse de 162 à 114 dollars sur The Walt Disney Company. La banque helvète précise qu'alors que les entreprises de médias/studios connaitront des baisses d'activités, le broker ajuste principalement ses révisions à cause des parcs d'attractions du groupe. Le broker anticipe ainsi un bénéfice par action de 1,60 dollar pour l'exercice 2020, contre 3,08 dollars précédemment. Le BPA 2021 est, pour sa part, estimé à 2,13 dollars. La maison d'analystes prend comme hypothèse une date d'ouverture des parcs au 1er janvier 2021.