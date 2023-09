Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés américains attendus en baisse après la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. Si Powell n'a pas modifié sa politique monétaire, il est prêt " à augmenter encore les taux si cela s'avère nécessaire ". Les taux longs sont en forte hausse de part et d’autre de l’Atlantique: le dix ans américain prend plus de 7 points de base à 4,48%. Côté valeurs, Ford et GM sont attendus en baisse alors que la grève se prolonge. A quelques minutes des premières cotations, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,59% et 1,27%.

Hier à Wall Street

Wall Street a fini dans le rouge, la Fed laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse de taux en 2023. Si sans surprise, Jerome Powell n'a pas modifié sa politique monétaire, il est prêt " à augmenter encore les taux si cela s'avère nécessaire ". L'activité économique étant plus forte que prévu, la plupart des responsables pensent qu'ils devront maintenir les taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu. En conséquence, le rendement du 10 a terminé en nette hausse à 4,41%, entraînant un repli de 1,53% à 13 469,13 points du Nasdaq Composite. Le Dow Jones a cédé 0,22% à 34 440,88 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -13,5 en septembre, à comparer avec un consensus de -0,7 et 12 en août.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 201 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 225 000, après 221 000 la semaine précédente.

Ces chiffres seront suivis à 16 heures de la confiance des consommateurs en zone euro en septembre.

En même temps aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des ventes de logements anciens en août et de l'indice des indicateurs avancés en août.

Les valeurs à suivre

Amgen

Amgen a annoncé aujourd'hui le lancement d'Amgen Partners of Choice, un nouveau réseau qui réunit ses experts de la recherche en oncologie et des spécialistes de classe mondiale dans huit centres de recherche à travers le monde. Ce réseau encouragera la collaboration universitaire afin de faire progresser les nouvelles options thérapeutiques pour les patients dont les besoins sont les plus importants et encore non satisfaits.

Automobile américaine

Ford et General Motors sont attendus en baisse en pré-marché à Wall Street alors que ce jeudi sera le dernier jour de négociations pour le syndicat United Auto Workers (UAW) et les trois constructeurs automobiles de Detroit avant une extension des grèves aux États-Unis. Mercredi, Stellantis a rejoint GM et Ford en mettant au chômage technique certains employés dans d'autres usines en raison des répercussions des grèves, notamment des pénuries de pièces et des contraintes de stockage.

Cisco

Cisco a annoncé son intention d'acquérir l'éditeur de logiciels de recherche, de suivi et d'analyse de données machines, Splunk pour 157 dollars par action en numéraire, ce qui représente environ 28 milliards de dollars en valeur nette. Le prix proposé représente une prime de plus de 31% sur le cours de clôture de mercredi.

Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) a nommé Tim Cofer au poste de directeur de l'exploitation, sous la responsabilité du président-directeur général Bob Gamgort, dans le cadre du plan de succession du directeur général de l'entreprise. Cofer, qui rejoindra la plus ancienne des marques de soda américaines le 6 novembre 2023, travaillera aux côtés de Bob Gamgort. Une transition est prévue vers le poste de PDG au cours du deuxième trimestre 2024. M. Gamgort sera ensuite président exécutif de KDP après la transition.

Medtronic

Medtronic a annoncé aujourd'hui avoir reçu le marquage CE pour son nouveau moniteur de glucose en continu (CGM) Simplera tout-en-un et jetable, qui est doté d'un processus d'insertion simple en deux étapes. Cette approbation ouvre à ce dispositif médical l’accès au marché européen. Le nouveau capteur sans doigt de la société américaine ne nécessite pas de ruban adhésif supplémentaire et s'intègre parfaitement au stylo à insuline intelligent InPen, qui fournit de surcroît des conseils de dosage personnalisés en temps réel afin de simplifier la gestion du diabète.

Warner Bros

Warner Bros Discovery devrait ouvrir l'avant-dernière séance de la semaine en hausse après des informations relatives à l'imminence d'un accord entre scénaristes et producteurs pour mettre fin à la grève à Hollywood, d'après Reuters. Paramount devrait suivre cette même tendance haussière à Wall Street.