Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les marchés américains attendus dans le vert avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse après une séance marquée par l'annonce du rachat de Credit Suisse par UBS. Les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed ce mardi. Ils restent partagés entre la probabilité d'un relèvement des taux d'un quart de point et un statu quo. Côté valeurs, on attend notamment le rebond de la banque First Republic dégradée hier par S&P Global. A quelques minutes de l’ouverture de la séance, les futures sur le Dow Jones gagnent 0,86% et celles sur le Nasdaq 0,60%

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé à la hausse dans le sillage des Bourses européennes. Après une semaine dernière très agitée par les turbulences bancaires, le calme est revenu suite à l'annonce du rachat de Credit Suisse UBS. Les banques devraient continuer d'être au cœur des préoccupations et un rendez-vous important aura lieu mercredi avec la réunion de la Fed. Les investisseurs restent partagés entre la probabilité d'un relèvement des taux d'un quart de point et un statu quo. Le Dow Jones s'est adjugé 1,20% à 32 244 points et le Nasdaq a gagné 0,39% à 11 675 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements anciens en février seront publiés à 15h aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre

First Republic Bank

La banque régionale First Republic est attendue en hausse de quelque 17% à l'ouverture de Wall Street après s'être effondrée de 47% hier, à un plus bas historique de 12,18 dollars. Cette chute est la conséquence de la décision de S&P Global d'abaisser la note de crédit de la banque à la catégorie spéculative (" junk ") , prévenant que l'injection récente de 30 milliards de dollars de dépôts par 11 grandes banques pourrait ne pas résoudre ses problèmes de liquidité.

General Electric

General Electric a obtenu une commande de Damco Energy S.A., entreprise du groupe grec Copelouzos. Il s'agit d'une commande pour la fourniture d'équipements destinée à la centrale électrique au gaz naturel de 840 mégawatts (MW) de Damco. Cette centrale doit être construite à Alexandroupolis, en Grèce. L'électricité produite par la nouvelle centrale contribuera à la transition énergétique en Grèce et au développement de la région d'Alexandroupolis. En outre, GE fournira une gamme complète de services pour la centrale électrique pendant 14 ans. La centrale devrait entrer en service en 2026.

Kraft Heinz

Kraft Heinz et Bees ont annoncé un partenariat élargi visant à promouvoir le marché B2B, avec l'ambition de débloquer 1 million de nouveaux points de vente potentiels dans la région LATAM (Amérique Latine) pour la société, en particulier pour renforcer sa présence au Mexique, en Colombie et au Pérou. Le nouvel accord LATAM est conçu pour aider Kraft Heinz à déployer sa stratégie sur les marchés émergents en augmentant les points de distribution et en élargissant le nombre d'articles disponibles pour les détaillants dans la région.

Moderna

Moderna s'attend à ce que le prix de son vaccin Covid-19 soit d'environ 130 dollars par dose aux États-Unis, les achats étant transférés du gouvernement au secteur privé. C'est ce qu'a déclaré Stephen Hoge, président du laboratoire, lors d'une interview donnée lundi avant une audition au Congrès."Il y a différents clients qui négocient différents prix en ce moment, c'est pourquoi c'est un peu compliqué", a-t-il précisé.