Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les investisseurs ne sont toujours pas convaincus par les plans des banques centrales

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en recul ce jeudi à l'ouverture. De nouveau, les investisseurs n'adhèrent pas aux nouveaux plans annoncés par les banques centrales. La Fed a annoncé un soutien en direction des fonds de placement monétaire du pays. De son côté la BCE a décidé cette nuit d'utiliser son bazooka avec l'annonce d'un programme de rachats massif d'actifs pour un montant supplémentaire de 750 milliards d'euros. Vers 14h, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite progressent respectivement de 1,23% et 0,63%.

Hier à Wall Street

Wall Street a lourdement rechuté. La panique a plus que jamais gagné des marchés effrayés par la propagation d'une pandémie que rien ne semble endiguer. Dans ce contexte, la valse des milliards promis par les gouvernements et les banques centrales n'impressionnent personne. En revanche, les taux ont remonté et le pétrole a chuté, soit un cocktail meurtrier pour les actions. Les investisseurs se ruent sur le cash, vendant tout le reste. Le Dow Jones a plongé de 6,3% à 19 898,92 points et le Nasdaq, de 4,7% à 6 989,84 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est en forte baisse au mois de mars. Il s'établit a -12,7 contre 36,7 au mois de février. Cet indice était attendu à 10. Cet indice est négatif pour la première fois depuis mars 2019.

Aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage sont de 281 000 contre une estimation de 220 000. Ces inscriptions étaient de 211 000 la semaine passée.

Les indicateurs avancés du mois de février seront publiés à 15h.

Les valeurs à suivre

ABBOTT LABORATORIES

La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine du médicament, a donné son approbation à Abbott à la commercialisation de son test de dépistage du Covid-19.

GUESS

Guess a publié ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain spécialisé dans la mode a réalisé un bénéfice net de 79,6 millions de dollars sur la période, ou 1,18 dollar par action, contre un bénéfice net de 23,2 millions de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,22 dollar par action, dépassant les prévisions du consensus FactSet (1,12 dollar).

LENNAR

Lennar a publié un bénéfice net par action ajusté au premier trimestre de l'exercice en cours de 1,27 dollar contre un consensus FactSet de 0,85 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 16,5% à 4,51 milliards de dollars, un montant supérieur aux attentes des analystes de 4,15 milliards. Le constructeur de maisons ajoute qu'il suspend ses prévisions en raison des incertitudes de l'impact de l'épidémie de Covid-19.

MARRIOTT

Marriott International a annoncé le retrait de ses objectifs financiers au titre de son exercice 2020. Le groupe hôtelier américain a ajouté que le dividende du premier trimestre, payable fin mars, sera la dernier jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ces décisions découlent de l'ampleur prise par la pandémie de Covid-19 qui a conduit à une baisse drastique des réservations. Pour faire face à la situation, Marriott a pris des mesures de réductions des coûts. Le titre est attendu en forte baisse à l'ouverture des marchés actions américains.