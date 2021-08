Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les investisseurs devraient temporiser à l'ouverture

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir proches de l'équilibre ce jeudi, les investisseurs reprenant leur souffle après les nouveaux records décrochés hier par le Dow Jones et le S&P. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ne sont pas venues troubler cet état d'esprit puisqu'elles sont ressorties conformes aux attentes. Côté valeurs, les résultats trimestriels d'Ebay et Baidu seront arbitrés. Vers 15h05, les futures sur le Dow Jones grappillent 0,06%, tandis que ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite s'effritent respectivement de 0,06% et 0,20%.

Hier à Wall Street

De nouveaux records ont été décrochés mercredi à Wall Street, alors que les chiffres de l'inflation de juillet n'ont révélé aucune mauvaise surprise. Cela a eu pour effet de calmer les inquiétudes des investisseurs quant à un resserrement monétaire prochain de la part de la Fed. Les indices ont également bénéficié du feu vert donné par le Sénat au plan d'investissements dans les infrastructures. Au son de la cloche, le Dow Jones a gagné 0,62 % à 35 484,97 points et le S&P 500, +0,25 % à 4 447,70 points. En revanche, le Nasdaq Composite a cédé 0,16 % à 14 765,14 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 1% en juillet 2021 sur un mois. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,5% après +1% en juin.

Aux Etats-Unis, 375 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 7 août, contre un consensus Reuters de 375 000 et après 387 000 (chiffre révisé de 385 000) la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

Baidu

Le moteur de recherche chinois Baidu, coté au Nasdaq, a publié une perte au second trimestre 2021 de 583 millions de yuans (environ 90 millions de dollars), soit 1,7 yuan par action, après un bénéfice de 3,58 milliards, ou 10,31 yuans par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, dont une provision de 3,1 milliards de yuans, le BPA ressort à 15,41 yuans, contre 13,09 attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a lui grimpé de 20% à 31,35 milliards de yuans (environ 4,86 milliards de dollars), contre un consensus de 30,99 milliards.

Doordash

DoorDash aurait eu des discussions ces deux derniers mois pour racheter son concurrent Instacart pour un montant estimé entre 40 et 50 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'a rapporté mercredi le site The Information sur la base de sources proches du dossier. Les pourparlers n'auraient toutefois pas abouti, en partie à cause des inquiétudes quant à l'obtention d'un feu vert de la part des autorités antitrust.

Ebay

Ebay a publié un bénéfice des opérations poursuivies de 294 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 43 cents par action, en baisse de 57% sur un an. En données ajustées, c'est-à-dire hors périmètre coréen, dont les activités sont sur le point d'être cédées, le BPA ressort à 99 cents, alors que le géants des enchères en ligne avait à l'origine annoncé une fourchette de 89 à 94 cents. Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti en hausse de 14%, malgré une base comparaison difficile, à 2,668 milliards de dollars, toujours hors Corée, légèrement au-dessus des attentes.