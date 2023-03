Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les indices attendus en ordre dispersé, recul des inscriptions au chômage

(AOF) - Les indices américains devraient évoluer en ordre dispersé à l'ouverture de la séance. La Banque nationale suisse va mettre des liquidités à disposition de Credit Suisse. Le groupe bancaire a annoncé ce matin qu'elle lui empruntera jusqu'à 50 milliards de francs suisses pour renforcer ses liquidités. Avec cette annonce qui apaisera les inquiétudes des investisseurs, Credit Suisse voit son titre bondir de plus de 20%. Les inscriptions au chômage ont diminué plus que prévu. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P reculent de 0,32% et ceux sur le Nasdaq perdent 0,08%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les turbulences rencontrées par Credit Suisse ont fortement secoué le secteur bancaire. L'établissement helvète a chuté de plus de 20%, son principal actionnaire la Banque nationale saoudienne excluant toute injection de capital supplémentaire. Les principaux indices de Wall Street ont rebondi avant la clôture alors que la banque centrale suisse a dit être disposée à venir en aide "si besoin" à Credit Suisse. Le Dow Jones a perdu 0,87% à 31 874 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,05% à 11 434 points.

Les chiffres macroéconomiques

192 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 205 000 après avoir atteint 212 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 23,2 en mars, à comparer avec un consensus de -15,6 et -24,3 en février.

Les prix des importations ont reculé de 0,1% en février aux Etats-Unis, contre un consensus de -0,2% après avoir baissé de 0,4% en janvier.

1,524 million de permis de construire ont été enregistrés en février 2023 en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,340 million, après 1,339 million en janvier. De plus, 1,450 million de mises en chantier ont été enregistrées en février alors que le consensus visait 1,310 million, après 1,321 million en janvier.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera communiquée à 15h30.

Les valeurs à suivre

Adobe

Entreprise informatique éditant des logiciels graphiques, Adobe indique au premier trimestre 2023 que le résultat d'exploitation GAAP était de 1,59 milliards de dollars et le résultat d'exploitation non-GAAP de 2,13 milliards de dollars. Le revenu net GAAP était de 1,25 milliard de dollars et le revenu net non-GAAP était de 1,75 milliard de dollars. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,71 dollars sur la base des GAAP et à 3,80 dollars sur la base des non-GAAP. Son chiffre d'affaires est de 4,66 milliards de dollars sur cette période.

Boeing

Boeing a publié hier ses perspectives du marché du financement des avions commerciaux pour 2023 via son étude CAFMO. Boeing table sur une nouvelle année de reprise et d'une demande accrue de la part des financiers et des investisseurs du secteur aéronautique. " Avec l'augmentation de la production et des livraisons et la réouverture de certains marchés régionaux, nous prévoyons que les besoins en financement d'avions atteindront en 2023 des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie ", a déclaré Rich Hammond, vice-président de la division Customer Finance de Boeing.