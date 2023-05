Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les indices attendus en légère progression, l'inflation en hausse sur un mois

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir la séance en légère hausse après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,4% en avril 2023, comme attendu par les analystes. Le taux est plus élevé qu'au mois de mars dernier : 0,1%. Coté valeurs, les chiffres d'affaires trimestriels en hausse d'Airbnb et Electronic Arts feront réagir les marchés. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P et le Nasdaq gagnent respectivement 0,8% et 0,91%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en repli à la veille de la publication des chiffres de l’inflation du mois d'avril aux Etats-Unis. Les exportations et importations chinoises en avril ont en outre déçu. Coté valeurs, Boeing a dominé le Dow Jones après l’annonce d’une commande de 300 appareils par Ryanair pour 40 milliards de dollars, tandis que Paypal a clôturé en tant que lanterne rouge du S&P500 après avoir abaissé son objectif de marge opérationnelle pour 2023. Le Dow Jones a perdu 0,17% à 33 561,81 points tandis le Nasdaq Composite a cédé 0,63% à 12 179,55 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,4% en avril 2023, comme attendu par les analystes. Il avait progressé de 0,1% en mars dernier. L'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie, ressort pour sa part à 0,4% comme le consensus, après 0,4% en mars. Elle s'est élevée à 5,5% en rythme annuel, en ligne avec les attentes des analystes.

Les valeurs à suivre

Airbnb

Airbnb est attendu en forte baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats trimestriels pourtant supérieurs aux attentes. Le bénéfice par action du groupe atteint 0,18 dollar contre 0,07 attendu, après une perte de 0,03 dollar en 2022. Le chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars contre 1,6 attendu, est en hausse de 20% sur un an. Ce sont les perspectives prudentes qui déçoivent, avec un chiffre d'affaire au deuxième trimestre 2023 prévu entre 2,35 et 2,45 milliards de dollars, soit 12% à 16% de plus sur un an.

Air Products

Groupe industriel spécialiste des gaz industriels et médicaux, Air Products a publié un bénéfice net de 450 millions de dollars en baisse de 16% au deuxième trimestre, clos fin mars, de l'exercice 2023. Sa marge nette de 14,1% a diminué de 410 points de base par rapport à l'année précédente. Pour le trimestre, le bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,74 dollars a augmenté de 17% par rapport à l'année précédente. L'EBITDA ajusté de 1,15 milliard de dollars a augmenté de 13 % et la marge EBITDA ajustée de 36% a progressé de 140 points de base par rapport à l'année précédente.

Boeing

Boeing a annoncé que la compagnie irlandaise Ryanair lui a commandé 300 737 MAX pour assurer sa croissance future. Il s'agit du contrat d'achat le plus important de l'histoire de Ryanair. Il comprend une commande ferme de 150 avions 737-10 et une option pour 150 avions supplémentaires. " Ces nouveaux appareils à faible consommation de carburant et à technologie plus écologique offrent 21% de sièges supplémentaires, consomment 20% de carburant en moins et sont 50% plus silencieux que nos B737-NG ", a déclaré Michael O'Leary, PDG du groupe Ryanair.

Electronic Arts

Electronic Arts est attendu en hausse à Wall Street grâce à de bons résultats. Au quatrième trimestre, clos fin mars, le concurrent d'Ubisoft a essuyé une perte nette de 12 millions de dollars, soit - 4 cents par action, contre un profit de 225 millions de dollars, représentant 80 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,78 dollars, supérieur au consensus de 1,31 dollar.

Occidental Petroleum

Entreprise pétrolière et gazière, Occidental Petroleum a dégagé un bénéfice net pour le premier trimestre 2023 de 983 millions de dollars. Il est en recul par rapport au bénéfice de 1,73 milliard de dollars au quatrième trimestre 2022. Ses ventes ont totalisé 7,23 milliards de dollars sur ce trimestre clos contre 8,3 milliards de dollars sur les 3 derniers mois de 2022. Le bénéfice ajusté par action est de 1,09 dollar contre 1,61 dollar au trimestre précédent. Il était attendu à 1,24 dollar, selon le consensus Refinitiv.

Rivian

Rivian est attendu en forte hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le constructeur de véhicules électriques annonce une perte nette par action de 1,25 dollar quand les analystes attendaient 1,58 dollar, pour un chiffre d'affaires de 661 millions de dollars contre 642,2 millions attendus. Rivian confirme ses perspectives 2023 prévoyant la production de 50 000 unités, un Ebitda ajusté négatif de 4,3 milliards de dollars et 2 milliards de dollars de dépenses d'investissement.