Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les indices attendus en hausse au lendemain du bond du pétrole

(AOF) - Après avoir clôturé hier dans le désordre suite à l'annonce surprise d'une baisse de la production de pétrole des pays de l'Opep+, les marchés américains sont attendus à la hausse ce mardi. Cette décision sur l'or noir avait provoqué une hausse de plus de 6% des cours du brut, attisant les craintes sur l'inflation aux Etats-Unis. Coté statistiques, les commandes à l'industrie en février aux Etats-Unis seront connues à 16 heures. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le Dow Jones et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,26% et 0,28%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre. Côté valeurs, Chevron a soutenu le Dow Jones avec une hausse de plus de 4% après l’annonce de l’Opep+ de dimanche. Les pétrolières et parapétrolières ont monopolisé également les plus premières places du S&P500 dans le sillage du cours du WTI, qui a gagné plus de 6%. Le taux américain à dix ans a perdu 5 points de base à 3,42% après la publication d’un ISM manufacturier affichant un recul plus important qu’attendu en mars. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,98% à 33 601,15 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,27% à 12 189,45 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie en février aux Etats-Unis seront connues à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple Inc. est en train de supprimer un petit nombre de postes au sein de ses équipes de vente au détail, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg. Bien que le nombre de postes supprimés n'ait pas pu être déterminé et qu'il soit probablement très faible, cette mesure représente un changement pour Apple, qui jusqu'à présent n'avait pas coupé dans ses effectifs à la différence de nombreuses sociétés technologiques.

General Electric

General Electric a annoncé que son activité Gas Power avait finalisé l'acquisition de Nexus Controls auprès de Baker Hughes. GE Gas Power, qui fait partie de GE Vernova, créera ainsi une ligne d'activité de contrôle. Il poursuivra le développement de sa plate-forme de systèmes de contrôle Mark Vle tout en accompagnant la mise en œuvre du système OnCore. Cette acquisition leur permettra aussi de rationaliser et d'améliorer ses services et ses offres de contrôle pour les clients. Ce nouveau secteur d'activité des contrôles sera dirigé par Mani Elango au sein de GE Gas Power.

Lockheed Martin

Lockheed Martin et le Joint Program Office (JPO) du F-35 ont signé le contrat Lightning Air System National Capability Enterprise (LANCE) 23-27 pour le soutien de la flotte F-35 du Royaume-Uni. Le contrat de soutien des aéronefs est évalué à environ 147 millions de livres sterling. Il garantira la capacité de la flotte britannique de F-35 à mener des missions de combat dans le monde entier. Dans le cadre de contrat, BAE Systems sera le principal sous-traitant de Lockheed Martin et fournira la majorité du personnel à la Royal Air Force (RAF) de Marham, et sur les sites de déploiement.

Micron

Le fabricant américain de mémoires informatiques, Micron, qui fait l'objet d'un examen de cybersécurité par le gouvernement chinois, a déclaré que l'enquête n'affectait pas sa capacité à livrer des produits, selon la presse américaine. Cet examen, qui été annoncé vendredi dernier, intervient alors que la tension est forte entre les Etats-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie et des semi-conducteurs en particulier.

Tesla

Tesla a vendu 88 869 véhicules électriques fabriqués en Chine en mars 2023, un chiffre en hausse de 35,0% sur un an, selon les données publiées ce mardi par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) et citées par Reuters. Ce chiffre est en hausse de 19,4 % par rapport aux ventes de février : le fabricant américain avait livré 74 402 voitures électriques Model 3 et Model Y fabriquées en Chine. En comparaison, son concurrent chinois BYD a vendu 206 089 unités le mois dernier, un chiffre en hausse de 97,5 % par rapport à l'année précédente, toujours selon les données de la CPCA.

Walmart

Walmart s'apprête à supprimer plus de 2 000 emplois dans cinq entrepôts de commerce électronique aux États-Unis, a rapporté l'agence Bloomberg citant des documents réglementaires. Les licenciements comprendraient plus de 1.000 postes dans un entrepôt à Fort Worth, au Texas, ainsi que 600 emplois dans un centre de traitement des commandes en Pennsylvanie, 400 en Floride et 200 dans le New Jersey. Des coupes additionnelles sont prévues en Californie.