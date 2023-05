Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les indices attendus à la hausse après un accord sur la dette américaine

(AOF) - Fermées hier, les bourses américaines devraient ouvrir la première séance de la semaine en hausse après un weekend marqué par un accord de principe trouvé sur le relèvement du plafond de la dette. Au Congrès d’approuver ou non cet accord. Cet accord permettrait aux Etats-Unis d'éviter un défaut de paiement. Coté statistiques, les investisseurs seront attentifs au livre beige de la Fed mercredi et au rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,57% et 1,38%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés pour cause de "Memorial Day".

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en mars sera communiqué à 15h.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en mai sera communiqué à 16h.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a signé un protocole d'accord avec ST Engineering (société d'ingénierie singapourienne présente dans l'aéronautique, l'électronique et la défense) afin de définir les domaines potentiels de collaboration en matière d'intégration de systèmes, de formation, de distribution de pièces locales, de soutien et de maintenance pour le P-8A Poseidon. Les deux parties comptent notamment développer conjointement un centre de service P-8 à Singapour avec la mise à disposition d'ingénieurs et de techniciens pour soutenir les services de maintenance et d'ingénierie des appareils.

Conocophilips

TotalEnergies a annoncé que ConocoPhillips lui a notifié le 26 mai dernier l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont (quatrième site d'exploitation de sables bitumineux au Canada) détenu par TotalEnergies EP Canada Ltd. (TEPCA). Le groupe pétrolier américain détiendra alors 100% de Surmont. Cette annonce est en lien avec la cession par TotalEnergies à Suncor Energy Inc. de l'intégralité des titres de TEPCA, annoncée le 27 avril 2023.

Ford

Ford est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Jefferies est passé à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 16 dollars, contre 12,09 dollars à la clôture d'hier. Le broker estime que le constructeur américain " a enfin un plan et une équipe en place pour combler le déficit d'exécution qui a été un fardeau pour ses actions pendant plusieurs années ". Selon Jefferies, l'écart entre les ambitions de Ford (10% de marge d'ici 2026) et un consensus bloqué en dessous de 6% " est attractif " alors que des améliorations sont attendues dans toutes les divisions.

Nvidia

L'action Nvidia, dont la capitalisation s'élevait à plus de 963 milliards de dollars vendredi dernier, est attendue en hausse d'environ 5%. Le fabricant de semi-conducteurs avait flambé la semaine dernière après avoir dévoilé des perspectives de revenus supérieurs de plus de 50% aux attentes grâce à la forte demande pour les puces nécessaires à la dernière vague de systèmes d'intelligence artificielle générative, tels que ChatGPT.

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après qu'Elon Musk a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, ce mardi, selon la presse américaine. Le PDG de Tesla aurait annoncé une nouvelle expansion en Chine, alors que Pékin s'efforce de montrer son ouverture aux entreprises étrangères. Selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères, Tesla s'oppose au "découplage" en cous entre les Etats-Unis et la Chine et souhaite continuer à développer ses activités dans l'Empire du Milieu.