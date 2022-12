Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les indices anticipés à l'équilibre

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l’équilibre. Les tensions sur le marché des taux constatées hier ont eu tendance à s’apaiser, ce qui vient en soutien du marché. Le rendement du dix ans américain recule d'un peu moins de trois points de base, à 3,556%. Du côté des valeurs, Meta menace de supprimer les contenus d'actualité de sa plateforme américaine. A quelques minutes de l’ouverture des marchés, les futures sont attendus en hausse de 0,03% pour le S&P 500 et de 0,17% pour le Nasdaq.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en recul. Plusieurs statistiques ont rythmé la séance d'hier. Celle affichant une accélération de l'activité dans le secteur des services a eu pour effet d'alimenter des craintes des investisseurs qui redoutent que la Fed relève fortement ses taux lors de sa prochaine réunion. "Les bonnes nouvelles se transforment en mauvaises nouvelles", considèrent nombre d'analystes. Le Dow Jones a perdu 1,40% à 33 947 points tandis que le Nasdaq a cédé 1,93% à 11 239 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est élevé à 78,20 milliards de dollars en octobre 2022, un niveau inférieur aux attentes (80 milliards) mais supérieur à celui du déficit du mois de septembre (74,10 milliards).

Les valeurs à suivre

Adobe

Adobe a annoncé la nomination de Luc Dammann au poste de President of EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera les activités commerciales et opérationnelles d'Adobe pour Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud et Adobe Document Cloud, afin d'accompagner les marques dans leur transformation digitale en utilisant le contenu et les données pour créer, personnaliser et dynamiser leurs expériences client.

ExxonMobil

ExxonMobil a annoncé aujourd'hui le démarrage de sa nouvelle unité de production de polypropylène à l'usine de polyoléfines de Baton Rouge, en Louisiane. L'unité augmente la capacité de production de polypropylène le long de la côte du Golfe de 450 000 tonnes métriques par an, répondant à la demande croissante de plastiques hautes performances, légers et durables, en particulier pour les pièces automobiles qui peuvent améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions des véhicules.

Meta

Meta, la maison-mère de Facebook a menacé de supprimer les contenus d'actualité de sa plateforme américaine si le Congrès américain adopte un projet de loi sur les médias destiné à aider les éditeurs à s'associer pour négocier les paiements des entreprises technologiques.

Pfizer

Pfizer et BioNTech, accusés par Moderna de violation de trois brevets sur son vaccin contre le Covid-19, ont demandé lundi à une cour fédérale de Boston de rejeter la plainte déposée à leur encontre, arguant notamment que les brevets en question sont invalides. Les deux groupes ont par ailleurs annoncé lundi avoir soumis une demande à la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de leur vaccin bivalent Covid-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5.