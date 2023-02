Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les indices américains attendus au vert, le PIB au ralenti

Moderna est attendu en forte baisse (-3%) en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du 4e trimestre, en forte baisse par rapport à la même période de 2021 du fait de la fin de la crise sanitaire. Le bénéfice net (GAAP) ressort à 1,5 milliard de dollars et le bénéfice par action dilué GAAP à 3,61 dollars contre 4,68 attendus, avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur au consensus à 5,1 milliards de dollars contre 5,02 milliards attendus. Le directeur général Stéphane Bancel annonce pour 2023 des investissements en R&D de 4,5 milliards de dollars.

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin a livré le premier des cinq avions de transport tactique C-130J-30 Super Hercules à l'armée de l'air indonésienne (IDAF), marquant ainsi une nouvelle ère dans les opérations Hercules pour cet opérateur de longue date de C-130. Les nouveaux C-130J-30 de l'IDAF offrent une capacité de chargement, une vitesse, un rayon d'action, une puissance et des performances accrues, ainsi que des coûts d'exploitation réduits par rapport aux anciens C-130, pour répondre aux besoins de missions très diverses de l'IDAF pour les décennies à venir.

eBay a publié ses résultats trimestriels sans fournir d'objectifs annuels. Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net de 672 millions de dollars, soit 1,23 dollar par action contre un profit de 1,97 milliard de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,07 dollar, soit 1 cent de mieux que prévu. Les revenus ont baissé de leur côté de 4% à 2,5 milliards de dollars, mais sont légèrement supérieurs aux attentes de 2,47 milliards de dollars.

A 16h30, les évolutions hebdomadaires des stocks de gaz et des stocks de pétrole seront publiées.

Le PIB américain a ralenti à 2,7% au quatrième trimestre 2022, selon une troisième estimation du BEA (Bureau of Economic Analysis), alors que le consensus était de 2,9%. Le PIB avait progressé de 3,2% au troisième trimestre, comme l'estimation précédente.

Les marchés américains ont fini en légère baisse (-0,16% pour le S&P 500) après la publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Il n'a pas réservé de surprise : la plupart des membres du comité étaient favorables à une hausse des taux de 25 points de base. La détente sur le marché des taux longs a limité la pression baissière sur le marché actions. Au chapitre des valeurs, Intel a réduit nettement son dividende pour conserver son cash. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0,26% à 33 045,09 points et le Nasdaq Composite a grappillé 0,13% à 11 507,07 points.

(AOF) - Les Bourses américaines sont attendues à la hausse jeudi à l'ouverture. Hier, les "minutes" de la réunion de politique monétaire de la Fed montrent que presque tous les responsables de la banque centrale américaine étaient en faveur d'un ralentissement des hausses des taux, avec un relèvement de 25 points de base. D'autres souhaitaient une hausse de 50 points de base. Coté stats, le PIB a ralenti atteignant 2,7% au quatrième trimestre. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,41% et 0,91%.

