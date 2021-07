Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les entreprises rassurent

Twitter est attendu en hausse à Wall Street à la faveur d'une publication meilleure que prévu. Au premier trimestre, le site de microblogging a enregistré un bénéfice net de 66 millions de dollars, soit 8 cents par action, contre une perte de 1,38 milliard de dollars, soit -1,75 dollar par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a bondi de 74% à 1,19 milliard de dollars alors que le marché visait 1,06 milliard de dollars. Les revenus publicitaires ont progressé de 87% à 1,05 milliard de dollars.

Twitter présente des revenus plus solides qu'anticipé

Didi devrait traverser une nouvelle séance mouvementée à Wall Street ce vendredi, alors que Pékin poursuit son offensive sur " l'Uber Chinois ". En effet, les autorités chinoise de régulation envisageraient de lui imposer une amende très importante (voire sans précédent), la suspension de certaines de ses opérations ou l'entrée d'un investisseurs public, ou même un retrait forcé de Wall Street. C'est du moins ce qu'a rapporté Bloomberg, sur la base de sources non identifiées.

American Express a dévoilé des profits trimestriels supérieurs à la faveur d'importantes reprises de provisions. Au deuxième trimestre, l'émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net de 2,28 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action contre respectivement 257 millions de dollars et 29 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action est ressorti nettement au-dessus du consensus de 1,67 dollar. Ses revenus ont bondit de 33% à 10,24 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 9,54 milliards de dollars.

Longtemps incertains, les marchés américains ont finalement terminé en petite hausse malgré la progression inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage. L'indice des indicateurs avancés n'a pas non plus été à la hauteur des attentes. Ces statistiques décevantes ont pesé sur le rendement du 10 ans, qui est reparti à la baisse après son net rebond de mercredi. Du côté des valeurs, les publications sont contrastées, avec notamment Texas Instruments pénalisé pour ses perspectives. Le Dow Jones a grappillé 0,07% à 34 823,35 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,36% 14 684,60 points.

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse à l'ouverture. Après un début de semaine difficile, les investisseurs semblent arbitrer entre résultats d'entreprises solides et indicateurs économiques contrastés. A cet égard, les indices PMI flash d'IHS Markit, pourraient, une fois n'est pas coutume, être observés par les marchés. Au chapitre des valeurs, Twitter, American Express et Snap ont battu le consensus. Vers 15h15, les futures sur S&P500 gagnent 0,43% à 4 378 points tandis que ceux sur Nasdaq 100 grimpent de 0,32% à 14 977 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.