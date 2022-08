Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les données chinoises vont peser sur la tendance

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge après avoir enregistré 4 semaines de hausse d'affilée. Les investisseurs s'inquiètent de plusieurs données décevantes en Chine, dont les ventes au détail et la production industrielle, qui ont poussé la Banque centrale chinoise à assouplir sa politique monétaire. Les valeurs liées au pétrole et aux métaux industriels reculent dans le sillage de ces derniers. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,66% et 0,42%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance vendredi. Les indicateurs jugés rassurants des derniers jours sur l'inflation ont apaisé en partie les craintes d'une forte hausse des taux en septembre. Ce vendredi, une autre bonne nouvelle économique a été dévoilée : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a dépassé les attentes. Le Dow Jones a gagné 1,27% à 33 761,05 points, portant ses gains sur la semaine à 2,9%. Le Nasdaq Composite a progressé respectivement de 2,09% et de plus de 3% à 13 047,19 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -31,3 en août après 11,1 en juillet. Il était attendu à 5,5.

L'indice de confiance des constructeurs immobiliers, NAHB, pour août, sera connu à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Moderna

Une version actualisée du vaccin contre le Covid-19 fabriqué par Moderna, qui cible le virus d'origine et le variant Omicron, a été approuvée aujourd'hui par l'autorité de régulation britannique, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) pour l'administration de doses de rappel aux adultes.

Nexstar Media

Nexstar Media Group a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 75 % dans le réseau de télévision, CW Network. Warner Bros. Discovery et Paramount Global, les copropriétaires actuels de CW, conserveront chacun une participation de 12,5 % dans CW et continueront à produire des contenus originaux et scénarisés pour le réseau.

