(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse à l'ouverture pour débuter une Semaine sainte raccourcie. Les déboires du hedge fund Archegos Capital Management devraient faire des vagues à Wall Street, en particulier parmi les banques, dans le sillage de l'Asie et de l'Europe. Le fonds a en effet échoué la semaine passée à répondre à ses appels de marges, poussant de nombreuses contreparties à couper leurs positions avec lui. Dans le même temps, le blocage du Canal du Suez continue de perturber le commerce mondial. En Pré-ouverture, Dow Jones et Nasdaq perdent 0,56% et 0,29% respectivement.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en forte hausse vendredi dans la perspective d'un rapide retour à la normal de l'économie. Même les valeurs technologiques ont pris le chemin de la hausse, contrairement aux indications des futures avant l'ouverture. Le rendement du 10 ans a pourtant progressé d'un peu plus de 3 points à 1,645%. Du côté des valeurs, les banques ont gagné du terrain alors qu'elles vont être libérées des restrictions pour leurs dividendes. Le Dow Jones a gagné 1,39% à 33 072,88 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,24% à 13 138,72 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur significatif n'est attendu.

Les valeurs à suivre

BANK OF AMERICA - GOLDMAN SACHS - JPMORGAN - MORGAN STANLEY

Les banques américaines sont attendues en recul à la suite des deux profits warning de Nomura et Credit Suisse en raison de la faillite du hedge fund américain, identifié comme étant Archegos Capital Management. Selon le Wall Street Journal, des positions sur des actions représentant près de 30 milliards de dollars auraient été liquidées. Bloomberg évoque plus de 20 milliards de dollars, vendredi, dont 10,5 milliards par Goldman Sachs. Morgan Stanley figure parmi les autres prime broker du fonds spéculatif.

BOEING - SOUTHWEST AIRLINES

Les affaires reprennent pour Boeing et son ex-avion vedette, le 737 MAX. Le géant américain a en effet signé un accord avec Southwest Airlines portant sur la commande ferme par cette compagnie de 100 Boeing 737 MAX 7. Un contrat qui avoisine les 10 milliards de dollars au prix catalogue. Les 30 premiers appareils seront livrés en 2022. Cerise sur le gâteau : l'accord prévoit également une option portant sur 155 appareils supplémentaires (MAX 7 ou MAX 8), qui pourraient être livrés entre 2022 et 2029.

CARLYLE

Fly Leasing Limited, un spécialiste mondial de la location d'avions, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord définitif en vue de son acquisition par une filiale de Carlyle Aviation, la branche d'investissement dans l'aviation commerciale du groupe Carlyle. Les actionnaires de Fly recevront 17,05 dollars par action en espèces, ce qui représente une valorisation totale des capitaux propres d'environ 520 millions de dollars. La valeur d'entreprise totale de la transaction est d'environ 2,36 milliards de dollars.

ELI LILLY

Eli Lilly, Vir and Glaxo ont dévoilé des résultats positifs de leur étude de phase 2 concernant leur médicament expérimental contre le Covid-19. Grâce à ce cocktail d'anticorps, la charge virale est réduite de 70% au bout de sept jours de traitement.

NOVAVAX

La biotech américaine Novavax a débuté les essais de son vaccin contre le Covid-19 en Inde avec Serum Institute of India (SII). Les deux partenaires ont développé le Covovax, qui a été testé contre les variants sud-africain et britannique, et dont l'efficacité globale est de 89 %, selon un tweet d'Adar Poonawalla, directeur général de SII, le plus grand fabricant de vaccins au monde.

VISA

Visa a annoncé aujourd'hui une grande première dans l'industrie en jetant un pont entre le monde des monnaies numériques et celui des monnaies fiduciaires traditionnelles : l'utilisation de l'USD Coin (USDC), un stablecoin adossé au dollar américain, pour régler une transaction. Le spécialiste des paiements pilote cette capacité avec Crypto.com, l'une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie au monde, et prévoit d'offrir la capacité de règlement USDC à d'autres partenaires plus tard cette année.