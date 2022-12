Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les bourses américaines se dirigent vers une séance en légère hausse

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir la séance en légère hausse après l'annonce de la réouverture des frontières de la Chine. Le pays a décidé de lever la quarantaine obligatoire contre le Covid-19 pour les personnes entrant sur son territoire. Une bonne nouvelle pour les investisseurs qui restent toutefois prudents face à la période inflationniste et aux risques de récession économique. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,17% et 0,13%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé mardi après le long week-end de Noël. La hausse des rendements du Trésor américain a pesé sur les valeurs du secteur des nouvelles technologies, sensibles aux taux d'intérêts. Une certaine hésitation a plané sur les marchés malgré l'annonce par Pékin de la fin de la quarantaine obligatoire, en vigueur depuis mars 2020, pour les voyageurs entrant sur son territoire. Le Dow Jones a grappillé 0,11% à 33 241 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,38% à 10 353 points.

Les chiffres macroéconomiques

La promesse des ventes de logements en novembre aux Etats-Unis est attendue à 16h

Les valeurs à suivre

American Airlines

American Airlines et l'Association des contrôleurs de vol professionnels des compagnies aériennes (PAFCA) ont annoncé la ratification d'une prolongation de contrat de trois ans, une première dans le secteur, couvrant plus de 500 répartiteurs et spécialistes des opérations. L'accord prévoit des augmentations de salaire immédiates, la possibilité d'une meilleure participation aux bénéfices et une prime de ratification pour les répartiteurs et les spécialistes des opérations.

Boeing

Société mondiale de location-exploitation d'avions, BOC Aviation Limited a commandé à Boeing 40 jets 737-8 supplémentaires. Avec cette commande, BOC Aviation poursuit sa stratégie d'achat d'avions neufs, économes en carburant et respectueux de l'environnement, qui sont très demandés par les compagnies aériennes. " Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre relation existante avec Boeing, avec cette commande supplémentaire de 40 appareils ", a déclaré David Walton , directeur général adjoint et chef de l'exploitation de BOC Aviation.

Tesla

Le constructeur automobiles Tesla, dont l'action devrait évoluer dans le vert à l'ouverture après avoir nettement reculé la veille, a fait savoir qu'il comptait ralentir en janvier le rythme de production dans son usine de Shanghaï, en Chine qui emploie 20 000 salariés. Cette décision intervient dans un contexte de forte hausse des contaminations de Covid-19 et d'une baisse de la demande pour ses modèles.