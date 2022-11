Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les bourses américaines devraient légèrement reculer

(AOF) - Les bourses américaines devraient légèrement faiblir à l’ouverture. L'actualité économique américaine est chargée ce mercredi à la veille de Thanksgiving. Les investisseurs seront attentifs notamment au compte rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed révélé vers 20 heures. Coté statistiques, 240 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées cette semaine contre un consensus de 225 000. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 perdent 0,16% et ceux sur le Nasdaq Composite 0,08%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance pour finir en hausse de plus de 1%. Cette progression est intervenue dans des volumes faibles; Wall Street étant fermé jeudi pour Thanksgiving. Les indices ont été soutenus par le secteur de l'énergie dans le sillage de la forte progression des cours de l'or noir. L'Arabie saoudite a démenti vouloir augmenter sa production. La distribution a aussi aidé les indices grâce aux perspectives de Best Buy. Le Dow Jones a gagné 1,18% à 34 098,10 points et le Nasdaq Composite 1,36% à 11 174,41 points.

Les chiffres économiques du jour

240 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées cette semaine aux Etats-Unis contre un consensus de 225 000. On comptabilisait 223 000 inscriptions la semaine précédente, chiffre révisé de 222 000.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en octobre sont en hausse de 1%. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,4% après un gain de 0,3% au mois de septembre. Hors transport, soit les commandes de biens durables ' core ', la hausse est de 0,5%, à comparer avec un consensus de +0,1% après un repli de 0,9%en septembre, chiffre révisé de -0,5%.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre sont attendus à 15h45.

Les ventes de logements neufs en octobre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre sont attendues à 16h.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers et celle des stocks de gaz sont attendues à 16h30.

Le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed est attendu à 20h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Eagle Outfitters

Chaîne américaine de distribution de vêtements, American Eagle Outfiiters (AEO) affiche au troisième trimestre un chiffre d'affaires net total de 1,24 milliard de dollars. Il a diminué de 3 % par rapport au troisième trimestre 2021 à 1,27 milliards de dollars. Son bénéfice brut est de 480 millions de dollars contre 565 millions au troisième trimestre de 2021 et reflète un taux de marge brute de 38,7 % contre 44,3 % l'an dernier. Son bénéfice d'exploitation de 118 millions de dollars reflète par ailleurs une marge de 9,5 % qui a dépassé les niveaux d'avant la pandémie de 2019.

Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk a présenté des résultats en ligne avec les attentes, accompagnés de prévisions décevantes. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 198 millions de dollars, soit 91 cents par action, contre un profit de 137 millions de dollars ou 62 cents par titre un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 1,70 dollar, en ligne avec le consensus.

HP

A l'occasion de la publication de ses comptes du quatrième trimestre, HP Inc a annoncé son intention de supprimer entre 4 000 et 6000 postes d'ici la fin de l'exercice fiscal 2025. La firme informatique compte ainsi économiser au moins 1,4 milliard de dollars en rythme annuel. Cette restructuration lui coûtera environ 1 milliard de dollars en charges de restructuration, dont 0,6 milliard sur l'exercice 2023, en cours, et le solde sur les deux suivants. HP Inc est confronté à la faiblesse du marché du PC.

Nordstrom

Distributeur haut de gamme américain, Nordstrom a annoncé une perte nette de 20 millions de dollars au troisième trimestre et une perte par action diluée de 13 cents. En excluant une charge de dépréciation liée à une technologie de chaîne d'approvisionnement et ses actifs connexes, la société a déclaré un bénéfice ajusté par action diluée de 20 cents. Pour le troisième trimestre, les ventes nettes ont diminué de 2,9 % à 3,43 milliards de dollars.