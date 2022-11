Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les bourses américaines attendues en légère hausse

(AOF) - Les marchés actions américains devraient repartir en légère hausse ce mardi. Wall Street avair clôturé hier dans le rouge à l'image du titre de Tesla qui a perdu presque 7%. Les investisseurs ont eu écho des dernières conclusions de l'OCDE qui table, sans surprise, sur un ralentissement de l’économie mondiale l’an prochain avant un rebond en 2024. Ils restent plus qu'attentifs face à la recrudescence des cas de Covid-19 en Chine. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,51% et ceux sur le Nasdaq Composite, 0,44%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé à la baisse, plombés par la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine qui fait craindre un impact sur la demande et la production. Depuis lundi, les écoles sont fermées à Pékin alors que la ville de Guangzhou a confiné son district le plus peuplé. Côté valeurs, parmi les rares satisfactions, signalons la belle progression de Walt Disney (+6,30%) après l'annonce du retour de Bob Iger à sa tête. Le Dow Jones a perdu 0,13% à 33 700 points tandis que l'indice Nasdaq a cédé 1,09% à 11 024 points.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Baidu

Le géant chinois de l'internet Baidu, côté à Wall Street, a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 2% pour atteindre les 4,43 milliards d'euros au troisième trimestre. Son bénéfice d'exploitation ressort à 747 millions de dollars. Son chiffre d'affaires a crû grâce aux revenus de Baidu Core qui se sont élevés à 3,55 milliards de dollars en augmentation de 2 % d'une année sur l'autre. En outre, ses revenus du marketing en ligne ont été de 2,63 milliards de dollars, en baisse de 4% d'une année sur l'autre mais en amélioration de 10 % par rapport au second trimestre.

Best Buy

Entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public, Best Buy publie un bénéfice net au troisième trimestre à 277 millions de dollars, ou 1,22 dollar par action, contre 499 millions de dollars, ou 2 dollar par action, il y a un an. Sur ce trimestre, le groupe affiche un BPA ajusté en baisse d'un tiers à 1,38 dollar et une marge d'exploitation en retrait de 1,9 point à 3,9%, pour des revenus de 10,6 milliards de dollars, en baisse de 10,4% en données comparables. A la suite de résultats meilleurs que prévu sur son troisième trimestre, le groupe relève ses objectifs annuels.

Dell

Dell Technologies a publié ses résultats financiers du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires est de 24,7 milliards de dollars, en baisse de 6 %. Le résultat d'exploitation a atteint un record soit 1,8 milliard de dollars, en hausse de 68 %, représentant 7,1 % du chiffre d'affaires, et le résultat opérationnel non-GAAP est de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 22 %, représentant 9,6 % du chiffre d'affaires. Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 241 millions de dollars.

JD.com

JD.com, entreprise chinoise de commerce en ligne, a annoncé qu'il allait réduire les salaires de plus de 2.000 cadres supérieurs de 10% à 20% l'année prochaine afin de contribuer à l'amélioration des avantages sociaux pour le reste du personnel dans le cadre de la campagne de "prospérité commune" du gouvernement chinois. Le géant du commerce électronique a fait cette annonce dans une lettre interne, qui a circulé en ligne et a été rapportée par les médias locaux.

Zoom Video Communications

Le chiffre d'affaires de Zoom Video Communications a grimpé de 5% au troisième trimestre pour atteindre 1,1 milliard de dollars. La firme californienne basée à San José a réalisé un bénéfice net supérieur à 48 millions de dollars. Le groupe anticipe désormais des revenus allant jusqu'à 4,38 milliards de dollars, contre 4,4 milliards auparavant. Sur ce trimestre, le bpa ajusté a été de 1,07 dollar. Sa trésorerie nette provenant des activités d'exploitation est de 295,3 millions de dollars contre 394 millions il y a un à la même période.

Nouvelles ambitions de Samsung et Huawei sur le marché

Samsung a récemment dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables alors qu'il avait renoncé, en 2015, à intervenir hors de Corée. De son côté, face aux sanctions américaines qui pénalisent ses activités dans le domaine des smartphones depuis 2019, le fondateur de Huawei, a appelé en début d'année ses salariés à accélérer la diversification du groupe. Le géant chinois a récemment affiché ses ambitions sur le marché des PC/tablettes, qui constitue l'un des piliers de cette stratégie. Il devra pour cela concurrencer Lenovo en Chine et surtout prendre des parts de marché aux États-Unis et en Europe occidentale, marchés réputés difficiles à pénétrer.