Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Les Bourses américaines attendues dans le rouge

Hewlett Packard Enterprise a présenté des revenus décevants. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 418 millions de dollars, soit 32 cents par action, contre un bénéfice net de 250 millions de dollars ou 19 cent par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 52 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus.

HP Inc est attendu en forte baisse à Wall Street en raison de revenus décevants. Au deuxième trimestre, clos fin avril, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a vu son bénéfice net augmenter de 7% à 1,1 milliard de dollars, soit 1,07 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 80 cents par action, dépassant de 4 cent le consensus. Son chiffre d'affaires a chuté de 21,7% à 12,9 milliards de dollars, ressortant sous la prévision de marché de 13 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre fiscal 2023, les revenus totaux de Capri s'élèvent à 1,33 milliard de dollars en diminution de 10,5 % par rapport à l'année dernière. Sur cette période, le groupe de luxe américain a signalé une perte d'exploitation de 40 millions de dollars et une marge d'exploitation de 3%, contre un bénéfice d'exploitation de 119 millions de dollars et une marge d'exploitation de 8% l'année précédente. Sur ce trimestre, sa perte nette s'est élevée à 34 millions de dollars, soit une perte par action de 28 cents.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à16h30 et le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera publié à 20h00.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en avril est attendu à 15h45, et le rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en avril à 16h00.

(AOF) - Les bourses américaines devraient ouvrir cette seconde séance de la semaine en légère baisse, après la réapparition d’inquiétudes concernant le dossier de la dette américaine, des élus républicains ayant exprimé leur opposition à l'accord scellé avec la Maison blanche. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite en Chine a aussi déçu. Coté statistiques, les investisseurs seront attentifs au livre beige de la Fed qui sera publié ce jour. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,47% et 0,50%.

