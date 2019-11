Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Légers gains attendus en dépit des avertissements en provenance de la distribution

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse. Parmi les éléments positifs de ce début de journée, il est possible de citer la volonté affichée par la Chine d'amplifier son soutien à la distribution de crédit. Au chapitre des valeurs, le secteur de la distribution devrait faire l'objet de soldes, Home Depot (équipements de la maison) et Kohl's (grande distribution) ont réduit leurs objectifs 2019. A une demi-heure des premières cotations, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,22% et 0,36%.

Hier à Wall Street

Wall Street a fini en légère hausse. Le dossier commercial est resté sur le devant de la scène et les investisseurs continuent de faire le tri face à un flux d'informations contradictoires. Selon CNBC, Pékin serait pessimiste au sujet de l'accord, Donald Trump étant réticent à l'annulation des droits de douanes. Ce week-end, Chine nouvelle rapportait pourtant que les deux pays avaient eu des discussions constructives. De plus les licences pour faire des affaires avec Huawei ont été prolongées. Le Dow Jones a gagné 0,11% à 28 036,22 points, de même que le Nasdaq Composite, à 8 549,94 points.

Les chiffres macroéconomiques

1,46 million de permis de construire ont été enregistrés en octobre en rythme annuel aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à 1,385 million.

1,314 million de mises en chantier ont été enregistrées en octobre en rythme annuel aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Reuters s'élevant à 1,32 million.

Les valeurs à suivre

ALTRIA

L'Etat de Californie a ouvert une procédure judiciaire visant le fabricant de cigarettes électroniques Juul (dont Altria possède 35%), qu'il accuse d'avoir lancé une campagne "systématique" visant à attirer les adolescents, a révélé Reuters. L'enquête s'appuie sur des éléments internes qui montrent que le groupe n'a pas fait grand chose pour empêcher la vente aux mineurs. Par ailleurs, le site de ventes utiliserait un processus de vérification de l'âge "imparfait".

BOEING

Air Astana, la compagnie aérienne nationale du Kazakhstan, a signé une lettre d'intention concernant l'achat de 30 Boeing 737 MAX 8 pour servir d'épine dorsale à sa nouvelle compagnie aérienne low-cost, FlyArystan. Cette commande représente 3,6 milliards de dollars au prix catalogue. L'annonce a été réalisée à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï.

HOME DEPOT

Home Depot a abaissé sa prévision annuelle de ventes dans le sillage de résultats trimestriels dégradés. Le distributeur américain spécialisé dans les équipements de la maison a réalisé au troisième trimestre 2019 un bénéfice net en repli de 3% à 2,77 milliards de dollars, ou 2,53 dollars par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,5% à 27,22 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 3,8%. Les analystes tablaient sur un BPA de 2,52 dollars et sur un chiffre d'affaires de 27,53 milliards.

KOHL'S

Kohl's a abaissé sa prévision de bénéfices 2019 dans le sillage de résultats trimestriels dégradés. La chaîne américaine de grande distribution a réalisé au troisième trimestre 2019 un bénéfice net de 123 millions de dollars, ou 78 cents par action contre 161 millions, ou 98 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 74 cents. Le chiffre d'affaires est resté stable à 4,63 milliards. Le marché tablait sur 4,4 milliards. Les ventes des les magasins ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 0,4%, le consensus tablait sur +0,9%.

MEDTRONIC

Medtronic a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre 2020, la medtech américaine a réalisé un bénéfice net de 1,36 milliard de dollars, ou 1,01 dollar par action, contre 1,12 milliard, ou 82 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,31 dollar, soit au-dessus du consensus qui le donnait à 1,28 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé de 3% à 7,66 milliards. Pour l'exercice, le groupe table sur un BPA de 5,57 à 5,63 dollars contre de 5,54 à 5,6 dollars auparavant.