(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse. Les valeurs technologiques devraient faire la course en tête, Alphabet de Amazon ayant présenté des profits bien supérieurs aux attentes. Le cybermarchand fait en particulier les gros titres car son fondateur Jeff Bezos va abandonner son poste de Directeur général. Autre bonne nouvelle, les créations d'emplois du secteur privé sont plus élevées qu'anticipé. A moins de 30 minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont en hausse de respectivement 0,35% et 0,64%.

Hier à Wall Street

Débuté lundi, le rebond des marchés actions américains s'est confirmé mardi. Après une semaine maussade, les investisseurs ont confirmé leur regain d'appétit pour le risque. Les conditions étaient réunies : la spéculation s'éteint à Wall Street, les chiffres de la pandémie sont plus encourageants, Joe Biden s'accroche à son plan de relance et deux géants de la tech, Amazon et Alphabet, devaient dévoiler après la clôture des résultats solides. Dans ce cadre, le Dow Jones a gagné 1,57% à 30 687,48 points. Le Nasdaq a grimpé de 1,56% à 13 612,78 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'économie américaine a créé 174 000 postes en janvier, dépassant ainsi nettement le consensus Reuters de 47 000. Elle avait détruit 78 000 emplois en décembre, chiffre révisé de -123 000.

Les indices définitifs des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite sont attendus à 15h45 et l'ISM des services est attendu à 16 heures.

Les valeurs à suivre

3M

Le conseil d'administration de 3M a annoncé le versement d'un dividende de 1,48 dollar par action ordinaire pour le compte du premier trimestre 2021, soit une augmentation de 1 % par rapport au dividende trimestriel versé en 2020. Le dividende est payable le 12 mars 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 12 février 2021. "C'est la 63e année consécutive que 3M augmente son dividende, précise le groupe. 3M a versé des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis plus de 100 ans".

ABBVIE

AbbVie a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions solides. Au quatrième trimestre, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 36 millions de dollars, ou un cent par action, contre 2,8 milliards, ou 1,88 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,92 dollars. Le consensus le donnait à 2,85 dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 59,2% à 13,86 milliards. Le consensus le donnait à 13,7 milliards. Pour 2021, le groupe table sur un BPA compris entre 12,32 et 12,52 dollars (consensus à 12,2 dollars).

ALIBABA

Ant Group (Alibaba) et les régulateurs chinois se sont mis d'accord sur un plan de restructuration qui transformera le géant fintech de Jack Ma en une holding financière, qui sera soumise aux mêmes exigences en fonds propres que les banques, révèle Bloomberg. Le plan prévoit de mettre toutes les activités d'Ant dans la société holding, y compris ses offres technologiques dans des domaines comme la blockchain et la livraison de nourriture, ont déclaré des personnes proches du dossier.

ALPHABET

Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé des profits bien supérieurs aux attentes, soutenus par des revenus au plus haut historique. La célèbre firme Internet a enregistré un bénéfice net de 15,23 milliards de dollars, soit 22,30 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 10,67 milliards de dollars, soit 15,35 dollars par action, un an plus tôt. Le résultat opérationnel a augmenté de 69% à 15,65 milliards de dollars, distançant largement les attentes : 11,8 milliards de dollars.

AMAZON

La principale surprise lors de la publication des résultats d'Amazon n'est pas venue d'une performance bien supérieure aux attentes, mais de la décision de Jeff Bezos d'abandonner la direction opérationnelle. S'il restera président exécutif du groupe qu'il a fondé, le cybermarchand et spécialiste du cloud a nommé Andy Jassy en tant que Directeur général. Ce changement à la tête du groupe sera effectif au troisième trimestre. Travaillant pour Amazon depuis 1997 Andy Jassy était auparavant le patron de l'activité de cloud computing (AWS), le métier le plus rentable du groupe.

BIOGEN

Biogen a dévoilé des résultats contrastés en raison d'une hausse de ses dépenses en R&D. Au quatrième trimestre 2020, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 357,9 millions de dollars, contre 1,44 milliard un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 4,58 dollars, contre un consensus de 4,79 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 22,3% à 2,85 milliards. Les analystes tablaient sur 2,79 milliards. Les dépenses en R&D se sont établies à 1,73 milliard, contre 691,7 millions un an plus tôt.

CAPRI HOLDINGS

Capri Holdings a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Au troisième trimestre clos le 26 décembre, la maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo a réalisé un bénéfice net de 179 millions de dollars, ou 1,18 dollar par action, contre 210 millions, ou 1,38 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,65 dollar, contre un consensus d'un dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 1,303 milliard. Le marché tablait sur 1,337 milliard. Les ventes en ligne ont bondi d'un trimestre à l'autre de 65%.

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

Chipotle Mexican Grill est attendu en net repli à l'ouverture des marchés actions américain ce mercredi, après avoir levé le voile sur ses résultats du quatrième trimestre 2020. Ainsi, la chaîne de restauration rapide a dégagé un bénéfice net de 190,96 millions de dollars sur la période, soit 6,82 dollars par action, contre un bénéfice net de 72,41 millions de dollars, ou 2,61 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ajusté ressort à 3,48 dollars, décevant les attentes du consensus (3,73 dollars).

ELECTRONIC ARTS

Electronic Arts a présenté des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le concurrent d'Ubisoft a généré un bénéfice net de 346 millions de dollars, soit 72 cents par action, contre un profit de 211 millions de dollars, représentant 1,18 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 3,06 dollars, soit 10 cent de plus que le consensus.

HUMANA

Humana a publié une perte au quatrième trimestre 2020 de 458 millions de dollars, soit 2,07 dollars par action, contre un bénéfice de 593 millions, ou 3,84 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. En données ajustées, la perte par action ressort à 2,30 dollars, un peu mieux que les 2,37 dollars attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires de l'assureur santé a crû de 17% à 19,06 milliards de dollars, contre un consensus de 18,77 milliards.