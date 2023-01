Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Légère hausse attendue sur fond de baisse des taux longs

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir la séance en légère hausse après que le taux américain à 10 ans a accentué sa baisse à 3,4%. Il a été pénalisé par l’annonce de ventes au détail inférieures aux attentes. Côté valeurs, Moderna est attendu en hausse après un essai clinique couronné de succès sur un vaccin à ARN messager, ainsi qu’United Airlines après des résultats trimestriels positifs. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,37% et 0,58%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Goldman Sachs a déçu en enregistrant une baisse plus forte qu'attendu de son bénéfice trimestriel. L'assureur Travelers a également contribué à la baisse des marchés après avoir annoncé une prévision de bénéfice inférieure aux attentes. Coté statistiques, l'indice de la Fed de New York est ressorti en baisse à -32,9 en janvier. Après quatre séances dans le vert, le Dow Jones a reculé de 1,14% à 33 910 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,14% à 11 095 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont reculé de 1,1% en décembre aux États-Unis alors qu’elles étaient anticipées à -0,8%. Elles avaient augmenté de 1% en novembre. Hors automobile et essence, elles ont reculé de 0,7% en décembre contre -0,5% en novembre.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de décembre 2022 a baissé de 0,5% , contre un consensus de -0,1%, après avoir augmenté de 0,2% le mois précédent. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,1%, conformément au consensus, après une hausse de 0,2% en novembre.

La production industrielle a reculé de 0,7% en décembre aux Etats-Unis alors qu'elle était attendue en repli de 0,1%. Elle avait baissé de 0,6% en novembre, chiffre révisé de -0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 79,4% en novembre à 78,8% en décembre. Il était attendu à 79,6%.

Les stocks des entreprises en novembre seront connus à 16h00 aux États-Unis.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera communiquée à 16h30 aux Etats-Unis.

Le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera connu à 20h00.

Les valeurs à suivre

Microsoft

Microsoft prévoit de nouveaux licenciements et pourrait les annoncer dès ce mercredi, selon une source proche du dossier citée par le Wall Street Journal. L'année dernière, Microsoft a déjà commencé à réduire ses effectifs Le cycle qui a débuté en juillet a touché moins de 1 % de l'effectif total de la société, qui compte plus de 200 000 personnes, avait alors déclaré la firme américaine. De nombreuses sociétés technologiques ont annoncé des suppressions de postes au cours des derniers mois.

Moderna

Moderna gagne plus de 6,7% en avant-Bourse après des résultats positifs, dans le cadre d'un essai clinique, pour son vaccin expérimental à ARN messager contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le mRNA-1345 a démontré une efficacité vaccinale de 83,7 % contre la maladie des voies respiratoires inférieures causée par le VRS, définie par deux symptômes ou plus chez les adultes plus âgés. Le mRNA-1345 a été généralement bien toléré, le DSMB n'ayant identifié aucun problème de sécurité. Sur la base de ces résultats, Moderna a l'intention de soumettre le mRNA-1345 à une approbation.

United Airlines

United Airlines gagne plus de 3% en avant Bourse après l'annonce de ses résultats du quatrième trimestre, et notamment d'une marge d'exploitation de 11,1%. La compagnie a augmenté ses recettes d'exploitation de 14 % et son TRASM (recettes totales par siège-mille disponible) de 26 %, par rapport au quatrième trimestre 2019. " La marge avant impôt du quatrième trimestre 2022 a dépassé celle de 2019 " , souligne-t-elle dans son communiqué Le bénéfice dilué ajusté par action est attendu entre 0,50 et 1,00 dollar au 1er trimestre 2023 et entre 10 et 12 dollars sur l'année 20