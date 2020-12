(AOF) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse ce vendredi. Les indices américains se montrent étonnamment résilients face à des créations d'emplois bien inférieures aux attentes en novembre, signe de l'impact de la deuxième vague de Covid-19. En revanche, le déficit de la balance commercial était moindre que prévu en octobre. Les commandes à l'industrie suivront à 16h. En parallèle, les investisseurs seront attentifs aux discussions en cours sur le nouveau plan de relance américain. Vers 15h05, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite prennent respectivement 0,38 % et 0,14 %.

Hier à Wall Street

Wall Street a ralenti ses gains en fin de séance, alors que Pfizer a abaissé son objectif de production de son vaccin anti-Covid en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Le S&P 500 a de fait clôturé sur un biais baissier. Plus tôt dans la séance, ce dernier et le Nasdaq avaient franchi de nouveaux records. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties meilleures que prévu, mais demeurent à un niveau élevé. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 0,29 % à 29 969,52 points et le Nasdaq Composite, +0,23 % à 12 377,18 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'économie américaine a créé 245 000 emplois non agricoles en novembre 2020. Le consensus Reuters tablait sur 469 000 après 610 000 en octobre (chiffre révisé de 638 000). Le taux de chômage est ressorti à 6,7%, contre 6,8 % attendu et 6,9 % en octobre.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à -63,10 milliards de dollars en octobre 2020, contre -62,10 milliards de dollars en septembre (chiffre révisé de -63,9 milliards). Le consensus Briefing.com tablait sur -65,2 milliards de dollars pour octobre.

Les commandes à l'industrie d'octobre seront dévoilées à 16h.

Les valeurs à suivre

AMERICAN AIRLINES

Dans un document transmis au gendarme américain de la Bourse (SEC), American Airlines annonce que sa consommation moyenne de cash quotidienne lors du quatrième trimestre 2020 se situera dans la partie supérieure de la fourchette précédemment communiquée (entre 25 et 35 millions de dollars). Cela découle du ralentissement de la demande observé suite à l'arrivée de la deuxième vague de Covid-19. De plus, la compagnie aérienne américaine pense terminer le quatrième trimestre avec plus 14 milliards de dollars de liquidités disponibles.

MODERNA

Moderna a réaffirmé sa prévision d'avoir environ 20 millions de doses disponibles aux États-Unis d'ici la fin de 2020. En outre, la biotech américaine s'attend à disposer de 100 à 125 millions de doses dans le monde au cours du premier trimestre 2021, dont de 85 à 100 millions aux États-Unis et de 15 à 25 millions en dehors des États-Unis. Ces doses prévues pour le premier trimestre sont comprises dans les 500 millions à 1 milliard de doses que la société prévoit de fabriquer dans le monde en 2021.