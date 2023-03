Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Légère baisse attendue avant la Fed mercredi

L'action de First Republic Bank baisse de 16% en avant-Bourse. S&P Global a dégradé la note de crédit de la banque en catégorie spéculative tout en ajoutant que l'injection récente de 30 milliards de dollars de dépôts par 11 grandes banques pourrait ne pas résoudre ses problèmes de liquidité .

First Republic Bank

Boeing a indiqué avoir signé un contrat pour une valeur de 1,9 milliard de dollars avec l'armée américaine et des clients internationaux, dont l'Australie, pour la construction de 184 hélicoptères AH-64E Apache.L'armée américaine recevra 115 Apaches reconditionnés, et 15 Apaches supplémentaires seront achetés en option, ce qui permettra aux contribuables de réaliser d'importantes économies.

Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a accéléré le rythme de ses rachats d'actions, avec plus de 1,8 milliard de dollars d'actions rachetées cette année. Berkshire a indiqué qu'au 8 mars, elle avait l'équivalent de 1 455 698 actions de classe A en circulation, soit 4 035 de moins qu'à la fin de l'année et 2 537 de moins que le 13 février, ce qui reflète les rachats.Berkshire a terminé l'année 2022 avec 128,6 milliards de dollars de liquidités.

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour la dernière séance d'une semaine agitée et dominée par les turbulences bancaires. Les principaux établissements ont de nouveau dévissé vendredi, contribuant à plomber l'indice phare de Wall Street. En dépit de la décision des principales banques américaines de déposer 30 milliards de dollars chez First Republic Bank, l'action de cette dernière a fortement décroché. Le Dow Jones a cédé 1,19% à 31 861 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,74% à 11 630 points.

(AOF) - Tandis que les Bourses européennes se reprennent à mi-séance, les marchés américains sont attendus en légère baisse. L'heure est à la prudence après les lourdes pertes subies par les actions bancaires à la suite du rapprochement entre UBS et Credit Suisse. Au menu de l'agenda hebdomadaire figure principalement la décision politique monétaire de la Fed ce mercredi.Les investisseurs restent partagés entre la probabilité d'un relèvement des taux d'un quart de point et un statu quo. Les tensions bancaires pourraient faire pencher la balance vers la deuxième option, selon Goldman Sachs.

