Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Le rouge va dominer : mauvaise nouvelle en provenance de Chine

(AOF) - 24 heures avant la publication de la statistique économique la plus importante de la semaine - l'inflation américaine en avril - l'heure est à la baisse. D’autant plus que les statistiques économiques chinoises du jour ont déçu : les importations se sont nettement contractées et les exportations ont ralenti en avril. Les résultats du jour aux Etats-Unis sont mitigés. Si Palentir devrait bondir, Paypal sera sous pression. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,40% et 0,57%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Seule statistique du jour outre-Atlantique, les stocks des grossistes ont stagné en mars, contre un consensus de +0,1% après +0,1% le mois précédent. Les investisseurs prendront connaissance mercredi des chiffres des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, la banque PacWest gagne plus de 3%, après avoir décidé de réduire la distribution d'un dividende à un cent seulement. Le Dow Jones a perdu 0,17% à 33 618,69 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,18% à 12 256,92 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Devon Energy

Producteur pétrolier et gazier, Devon Energy a déclaré un bénéfice net de 995 millions de dollars, soit 1,53 dollar par action au premier trimestre 2023. Il est en baisse par rapport au quatrième trimestre 2022 : 1,20 milliard de dollars. Ses revenus s'élèvent à 3,82 milliards de dollars en diminution par rapport au trimestre précédent : 4,29 milliards de dollars. Au 31 mars 2023, la société disposait d'un solde de trésorerie de 887 millions de dollars (contre 1,45 milliard de dollars au 31 décembre 2022).

International Flavors & Fragrances

Le chiffre d'affaires net d'International Flavors & Fragrances pour le premier trimestre 2023 était de 3,03 milliards de dollars, stable par rapport à la période de l'année précédente. Le fabricant de parfums accuse une perte nette trimestrielle de 9 millions de dollars en raison de l'inflation des coûts, alors que le groupe avait réalisé l'an dernier à la même période un bénéfice net de 246 millions de dollars. Le bénéfice avant impôts déclaré sur ce premier trimestre s'élève à 14 millions de dollars. L'EBITDA d'exploitation ajusté sur cette période était de 503 millions de dollars.

Lucid

Lucid group est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats trimestriels décevants. Le constructeur américain de véhicules électriques affiche une perte nette par action de 0,43 dollar, supérieure au consensus de 0,41 dollar, pour un chiffre d'affaires de 149,4 millions de dollars quand les analystes attendaient 209,88 millions. Le groupe prévoit de fabriquer plus de 10 000 véhicules en 2023. Sa trésorerie de 4,1 milliards de dollars à fin mars lui donne de la visibilité au moins jusqu'au deuxième trimestre 2024.

Microsoft

LinkedIn (Microsoft) a annoncé la suppression de 716 postes dans le cadre d'une réorganisation au niveau mondial et sa sortie de Chine. Il était présent dans le pays via l'application locale et simplifiée InCareer, qui avait remplacé en 2021 l'application LinkedIn disponible en Occident. "Bien qu'InCareer ait connu un certain succès au cours de l'année écoulée grâce à notre solide équipe basée en Chine, elle a également dû faire face à une concurrence féroce et à un climat macroéconomique difficile ", s'est justifié Ryan Roslansky, Directeur général de LinkedIn.

Novavax

Novavax est attendu en hausse de plus de 6% en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats encourageants pour son vaccin combiné grippe/Covid. La biotech a simultanément annoncé une perte nette de 293,9 millions de dollars au 1er trimestre, contre un bénéfice net de 203,4 millions il y a un an, pour un chiffre d'affaires de 80,9 millions, contre 703,9 millions au 1er trimestre 2022. La société annonce également qu'elle réduira de 25% ses effectifs mondiaux -soit 498 postes selon la presse - dans le cadre de son plan de réduction de coûts.

Palantir

L'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir Technologies devrait fortement progresser grâce à des résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, Palantir Technologies a enregistré un bénéfice net part du groupe de 16,8 millions de dollars, soit 1 cent par action contre une perte de 101,38 millions de dollars ou – 5 cents par titre, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 5 cents, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Ses revenus ont augmenté de 18% à 525 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 506 millions de dollars.

Paypal

Le spécialiste du paiement en ligne Paypal est attendu en repli après avoir abaissé son objectif de marge opérationnelle pour 2023. Au premier trimestre, la firme américaine a affiché un bénéfice net en progression de 56% à 795 millions de dollars de dollars, soit 70 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,17 dollar, soit 7 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 10%, hors impact des changes, à 7,04 milliards de dollars, en comparaison avec des attentes de 6,98 milliards de dollars.

Western Digital

Le constructeur de disques durs Western Digital a présenté des résultats meilleurs que prévu et des perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, clos début mars, le groupe a enregistré une perte nette de 572 millions de dollars, ou -1,82 dollar par action contre un profit de 25 millions de dollars ou 8 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, la perte par action ressort à -1,37 dollar, inférieure de 18 cents au consensus. Le chiffre d'affaires a chuté de 36% à 2,8 milliards. Les analystes visaient 2,7 milliards de dollars.