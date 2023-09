Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Le rendement du 10 ans à 4,50% : repli en vue pour les actions

(AOF) - La pression vendeuse reste forte sur les actions américaines. Les taux longs continuent de progresser après le message de la Fed de la semaine dernière que les taux d’intérêt resteront élevés pendant plus longtemps. A un peu plus de 4,50%, le rendement du 10 ans inscrit un nouveau plus haut depuis 2007. Les sociétés de médias, à l'instar de Netflix et Disney, devraient échapper à la baisse alors que les scénaristes devraient arrêter leur grève. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq perdent respectivement 0,31% et 0,33%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. L'indice des directeurs d'achat composite de S&P Global est ressorti à 50,1 en septembre après 50,2 en août. Si le rendement du 10 ans américain a dépassé 4,5% ce matin, au plus haut depuis 2007, il recule désormais. Cette détente des taux longs donne de l’oxygène aux valeurs technologiques. Coté société, l'autorité de la concurrence britannique devrait donner son feu vert au rachat d'Activision par Microsoft. Le Dow Jones a reculé de 0,31% à 33 963,84 points et le Nasdaq a perdu 0,09% à 13 211,81 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon investira jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic et détiendra une participation minoritaire dans l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et créatrice d'un concurrent de ChatGPT, Claude. Dans le cadre de cet accord, les clients d'Amazon auront un accès anticipé aux solutions d'Anthropic. AWS devient en outre le principal fournisseur cloud d'Anthropic et ce dernier utilisera les puces d'Amazon.

Booking

Le rachat par Booking Holdings de son homologue suédois ETraveli Group pour 1,63 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars) a été bloqué par les autorités antitrust de l'Union européenne ce lundi, le groupe néerlandais coté à Wall Street n'ayant pas réussi à calmer les inquiétudes concernant sa position dominante dans le secteur des réservations d'hôtels en ligne. La Commission européenne, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'Union, a déclaré que les mesures correctives prises par Booking n'étaient pas suffisantes pour répondre à ses appréhensions.

Ford

Ford a déclaré dimanche qu'il lui restait "d'importantes lacunes à combler" avant de pouvoir conclure un nouvel accord avec le syndicat UAW (United Auto Workers). Alors que la grève dure depuis plus d'une semaine, l'UAW a néanmoins fait état de "progrès réels" avec ce constructeur contrairement à ses concurrents General Motors et Stellantis chez qui le mouvement a été étendu. Les "questions sont interconnectées et doivent s'inscrire dans le cadre d'un accord global qui favorise notre réussite mutuelle", a déclaré Ford à l'issue des négociations qui se sont déroulées ce week-end.

HP Inc

Warren Buffett a vendu environ 4,8 millions d’actions d’HP Inc, selon un document déposé auprès de la SEC. Il avait déjà cédé 5,5 millions d’actions d’HP Inc au milieu du mois. Via sa société d'investissement, Berkshire Hathaway, il en était devenu le premier actionnaire en 2022 en prenant une participation d'environ 12% dans HP Inc.

Médias

Les scénaristes, les studios et les streamers américains ont annoncé dimanche qu'ils étaient parvenus à un accord de principe qui devrait mettre fin à la grève de 146 jours des premiers. La « Writers Guild of America » a indiqué que de plus amples informations seront communiquées une fois que les termes de l’accord auront été finalisés.