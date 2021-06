(AOF) - Les indices boursiers américains devraient ouvrir en ordre dispersé ce jeudi, après les chiffres de l'inflation et du chômage. Comme les investisseurs le craignaient, les prix à la consommation ont accéléré à la hausse au mois de mai, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la décision de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles encore reculé, bien que de manière moins prononcée que prévu. Ainsi, en pré-ouverture, les futures sur Dow Jones grappillent 0,33%, alors que ceux sur Nasdaq abandonnent 0,2%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont finalement clôturé en petite baisse. Avant la publication des très attendus chiffres de l'inflation en mai, jeudi, le rendement du 10 ans américain a continué de reculer. Il a perdu plus de 5 points de base à 1,48%. Si les valeurs technologiques ont apprécié, les financières ont été sous pression. Enfin, le bitcoin a accru ses gains de 12,6% à 37 000 dollars. Le Dow Jones a cédé 0,44% à 34 447,14 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,09% à 13 911,75 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré 376 000 nouveaux inscrits au chômage lors de la semaine du 5 juin 2021. Le marché en attendait 370 000, après être tombé à 385 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, le taux d'inflation annualisé a atteint 5% au mois de mai, alors que les analystes anticipaient 4,7%, après 4,2% en avril. L'inflation sous-jacente, dite "core", c'est-à-dire ajustées des éléments les plus volatils comme l'alimentation ou l'énergie, s'est établie à 3,8%, contre 3,4% attendus et 3% le mois précédent.

Les valeurs à suivre

GAMESTOP

GameStop a publié hier soir une perte de 66,8 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action, au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er mai 2021. Un an plus tôt, le distributeur de jeux vidéo avait enregistré une perte de 165,7 millions de dollars, équivalente à 2,57 dollars par action. Les ventes du groupe ont quant à elles progressé de 25,1% à 1,277 milliard de dollars. GameStop s'est de nouveau refusé à communiquer des objectifs chiffrés, mais a révélé que les ventes du mois de mai avaient bondi de 27% sur un an.

JOHNSON & JOHNSON

Mauvaise nouvelle pour Johnson & Johnson dont le vaccin a essuyé des problèmes de sécurité et d'approvisionnement. L'Union européenne a décidé de ne pas exercer une option d'achat de 100 millions de doses, a révélé Reuters. Bruxelles avait passé une commande ferme de 200 millions de doses. Le laboratoire américain devait livrer 55 millions de doses à l'UE avant la fin du mois de juin, mais n'en a jusqu'à présent expédié qu'environ 12 millions, rapporte l'agence de presse.

PFIZER

Pfizer devrait recevoir des Etats-Unis une commande de 500 millions de doses du vaccin contre le Covid-19. La Maison blanche ambitionne de les distribuer à plus de 90 pays dans le monde.