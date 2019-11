Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Le dossier commercial reste sur le devant de la scène

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir proches de l'équilibre. En ce début de semaine, le dossier commercial reste sur le devant de la scène et les investisseurs continuent de faire le tri face à un flux d'informations contradictoires. Selon CNBC, Pékin serait pessimiste au sujet de l'accord, Donald Trump étant réticent à l'annulation des droits de douanes. Côté statistiques, l'indice immobilier NAHB du mois de novembre est attendu à 16 heures. Vers 14h50, les futures sur S&P 500 et le Nasdaq 100 cèdent 0,13% à 3 114,25 pts et 0,12% à 8 308,75 pts.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur progression, l'espoir d'une fin heureuse pour les négociations commerciales avec Pékin ayant été ravivé. Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, a en effet déclaré que les deux pays étaient proches d'un accord. Ce n'est pas la première fois que les deux parties sont proches d'un accord, mais les investisseurs apprécient toujours. Les données économiques décevantes dans le secteur industriel passent au second plan. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,8% à 28 004,89 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,73% à 8 540,83 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront de l'indice immobilier NAHB du mois de novembre à 16 heures aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre

APPLIED MATERIALS

Soitec a annoncé lundi un programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec l'américain Applied Materials.

BOEING

La compagnie aérienne turque SunExpress a exercé une option afin de commander 10 avions Boeing 737 MAX 8 supplémentaires. Ce contrat représente 1,2 milliard de dollars au prix catalogue. L'annonce a eu lieu à l'occasion du Dubaï Airshow 2019, qui a débuté dimanche. Cette option s'ajoute à une précédente commande de SunExpress portant sur 32 avions MAX.

HP INC / XEROX

HP Inc a annoncé que son Conseil d'administration a rejeté à l'unanimité la proposition non sollicitée de Xerox Holdings Corporation d'acquérir la société. Xerox a dévoilé une offre de rachat de 33 milliards de dollars, soit 22 dollars par action, dont 17 dollars en numéraire et 0,137 action Xerox par titre HP détenu. Une réunion du Conseil avec ses conseillers financiers et juridiques a conclu à l'unanimité qu'elle sous-estime considérablement fabricant d'imprimantes et de PC et n'est pas dans l'intérêt des actionnaires.