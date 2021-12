Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - La situation reste confuse

Le spécialiste américain des paiements en ligne Square a annoncé qu'il changeait son nom en Block. "Ce nom a de nombreuses significations associées à l'entreprise : des blocs de construction, des blocs de quartier et leurs entreprises locales, des communautés qui se réunissent lors de fêtes de quartier pleines de musique, une blockchain, une section de code et des obstacles à surmonter", explique-t-il.

Le conseil d'administration de Walt Disney a annoncé qu'il avait élu Susan Arnold au poste de présidente du conseil, à compter du 31 décembre 2021. Susan Arnold, membre du conseil d'administration depuis 14 ans, et qui occupe le poste de Lead Director indépendant depuis 2018, succédera à Robert Iger en tant que président du conseil d'administration lorsqu'il quittera la société à la fin de l'année.

Costco a réalisé 18,13 milliards de dollars de ventes au cours du mois de novembre 2021, soit une hausse de 15,7% par rapport à l'année dernière. Pour le trimestre clos au 21 novembre 2021, le distributeur a annoncé des ventes nettes de 49,42 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,7% sur un an. Pour les treize semaines terminées le 28 novembre, les ventes ont atteint les 54,10 milliards de dollars (+16,8% sur un an).

Bonne nouvelle pour Boeing. L'autorité chinoise de l'aviation a publié de nouvelles directives de navigation qui ouvrent la voie à une possible levée de l'interdiction de vol de son 737 MAX en Chine. Il y est interdit de vol depuis le printemps 2019, suite à deux catastrophes aériennes. En préouverture de Wall Street, le titre du constructeur aéronautique grimpe de plus de 5%.

Il y a eu 222 000 nouveaux chômeurs au Etats-Unis au cours de la semaine du 27 novembre 2021. Le marché tablait sur 240 000, alors qu'ils avaient été 194 000 (révisé) de plus la semaine précédente.

En hausse en début de séance, Wall Street a finalement terminé en net repli. Le climat reste lourd d’incertitudes pour les actifs risqués, entre le variant Omicron et la perspective d’une normalisation monétaire accélérée. Un premier cas Omicron a d'ailleurs été détecté sur le sol américain. Sur le front des statistiques, l’enquête ADP révèle que les créations d’emplois ont dépassé les attentes en novembre et l'lSM manufacturier n’a pas déçu. Le Dow Jones a cédé 1,34% à 34 022,04 points. Le Nasdaq Composite a abandonné 1,83% à 15 254,05 points.

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir dans le désordre jeudi, alors que la confusion autour du variant Omicron et de l'inflation continue de régner. Hier, les indices new-yorkais ont terminé dans le rouge, alors qu'ils étaient encore en hausse à la mi-séance, après la confirmation du premier cas du nouveau variant sur le sol américain. Aujourd'hui, les investisseurs auront également à juger les inscriptions au chômage qui, bien que reparties à la hausse, restent moins nombreuses que prévu. En pré-ouverture, le Dow Jones gagne 0,63% alors que le Nasdaq recule de 0,20%.

