Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - La prudence va dominer avant les « minutes » de la Fed

(AOF) - Wall Street devrait ouvrir en territoire négatif ce mercredi. Les investisseurs continuent de s’inquiéter du ralentissement la croissance économique et de l’impact de l’inflation sur les marges des entreprises. Les opérateurs se montrent aussi prudents avant la publication des « minutes » de la Fed. Ce compte rendu pourrait permettre d’en savoir un peu plus sur le rythme et le calendrier de la normalisation monétaire entamée par l’institution. Côté statistiques, les commandes de biens durables ont déçu. Vers 14h50, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq cèdent 0,41 % et 0,48%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé, affaiblis par une série de profit warning. Si une hirondelle ne fait pas le printemps, la liste des avertissements ne cesse de s'allonger aux Etats-Unis depuis la semaine dernière en raison de la dégradation du contexte économique. Abercrombie & Fitch, Best Buy, mais surtout Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, ont abaissé leurs objectifs annuels. Si le Dow Jones a grappillé 0,15% à 31 928,62 points, le S&P500, l'indice préféré des gérants, a perdu 0,8% à 3 941,5 points et le Nasdaq, 2,35% à 11 264,45 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont progressé de 0,4% en avril 2022. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,6% après +0,6% (chiffre révisé de +0,8%) en mars 2022.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera connue à 16h30.

Enfin, les investisseurs attendent les "minutes" du dernier comité de politique monétaire de la Fed , à 20h.

Les valeurs à suivre

Apple

Le développement d'au moins un des nouveaux iPhones d'Apple a pris du retard en raison des perturbations provoquées par le confinement lié au Covid en Chine, affirme le journal Nikkei Asia. Apple a demandé à ses fournisseurs d'accélérer leurs efforts de développement de produits pour rattraper le temps perdu, ce qui, dans le pire des cas, pourrait avoir un impact sur le calendrier de fabrication et les volumes de production initiaux des nouveaux téléphones, selon plusieurs sources proches du dossier.

Boeing

La capsule spatiale Starliner, conçue et fabriquée par Boeing, doit revenir sur Terre ce mercredi. Starliner s'était arrimée dans la nuit de vendredi à samedi à la Station spatiale internationale (ISS). Une mission réussie représenterait un enjeu d'importance pour la capsule, qui pourrait devenir un mode de transport secondaire pour les trajets entre la Terre et l'ISS.

Clearway Energy

TotalEnergies a signé avec Global Infrastructure Partners (GIP) des accords pour l'acquisition de 50 % de Clearway Energy Group (CEG), le 5ème acteur américain des énergies renouvelables. Il s'agit de sa plus grande acquisition dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis, l'un des trois principaux marchés renouvelables au monde. Avec cette transaction, TotalEnergies accélère encore sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables en s'associant à GIP, un des principaux fonds d'infrastructure mondiaux.

Nordstrom

Nordstrom a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs de résultats, à contre-tendance des autres publications du secteur. Au premier trimestre, clos fin avril, le distributeur américain haut de gamme a réalisé un bénéfice net de 20 millions de dollars, soit 13 cents par action, à comparer avec -166 millions de dollars, ou -1,05 dollar par titre, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, il a affiché une perte par action de 1 cent alors que le consensus Refinitiv IBES s'élevait à - 5 cents.

Smith & Wesson

L'armurier Smith & Wesson est attendu en hausse à l'ouverture après la tragédie dans une école au Texas. Certains consommateurs pourraient acquérir des armes avant que les Etats-Unis ne se décident peut-être, à l'aune de ce nouveau carnage, de légiférer pour encadrer le marché des armes à feu.

Wendy's

Wendy's bondit en préouverture des marchés actions américains. Dans un document transmis à la SEC, on apprend que le fonds Trian Fund Management, le principal actionnaire de la chaîne américaine de restauration rapide, dit étudier un accord potentiel afin de créer de la valeur pour les actionnaires. Cette transaction envisagée pourrait prendre la forme d'une acquisition ou d'une fusion. Trian Partners est le véhicule d'investissement de Nelson Peltz.