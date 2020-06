Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - La prudence est de mise

(AOF) - Les Bourses américaines sont attendus en légère baisse ce jeudi. Si les investisseurs sont prudents face à l'accélération de l'apparition de nouveaux cas de Covid-19 en Chine, les inquiétudes sont, pour le moment, atténuées par l'absence de décès. En parallèle, les marchés arbitreront des inscriptions hebdomadaires au chômage légèrement au-dessus des attentes et un indice de la Fed e Philadelphie de nouveau positif après trois mois dans le rouge.Vers 15h, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,66% et 0,08%.

Hier à Wall Street

Mercredi, les marchés actions américains ont marqué une pause après plusieurs séances de hausse. Ils manquent de nouveaux catalyseurs après avoir été dopés par la Fed lundi. Les données économiques du jour concernant l'immobilier, mises en chantier et permis de construire en mai, ont en outre déçu. Du côté des valeurs, Oracle a été sanctionnée en raison de ses revenus encore plus faibles que prévu. Le Dow Jones a ainsi abandonné 0,65% à 26 119,61 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,15% à 9 910,53 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 1,508 million après 1,566 million (révisés de 1,542 million) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 1,3 million. Le nombre total d'inscrits depuis la dernière semaine de mars s'élève à plus de 45 millions de personnes.

L'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie (le Philly Fed) est ressorti à +27,5 en juin. Les économistes tablaient sur -23 après -43,1 en mai.

L'indice des indicateurs avancés pour le mois de mai sera dévoilé à 16h.

La publication de l'évolution hebdomadaire des stocks souterrains de gaz naturel est, pour sa part, attendue à 16h30.

Les valeurs à suivre

ALPHABET, AMAZON, APPLE, FACEBOOK, MICROSOFT

Bruno Le Maire a qualifié de " provocation " la décision des États-Unis ne pas poursuivre les négociations sur la taxation du numérique à l'OCDE lors d'une interview sur France Inter. " On était à quelques centimètres d'un accord sur la taxation des géants du numérique qui sont peut-être les seuls au monde à avoir tiré d'immenses bénéfices du coronavirus, " a-t-il ajouté. " Je vous confirme qu'il y aura bien une taxation des géants du numérique en France en 2020 comme en 2019 ".

CARNIVAL

Carnival Corporation a dévoilé jeudi ses résultats préliminaires au titre de son deuxième trimestre fiscal 2020 (clos fin mai). Comme on pouvait s'y attendre, la pandémie de Covid-19 a lourdement impacté les comptes du géant des croisières. Le groupe a ainsi accusé une perte nette de 4,37 milliards de dollars sur la période, ou -6,07 dollars par action, à comparer avec une bénéfice net de 451 millions de dollars, ou 65 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action atteint -3,30 dollars, décevant nettement les attentes du consensus FactSet (-1,52 dollar).

CHEVRON

Selon une source de presse, la compagnie pétrolière Chevron, souhaiterait mettre en vente sa participation de 16,6% dans le plus grand projet de gaz naturel liquéfié d'Australie, North West Shelf Venture. L'entreprise américaine a déclaré ce jeudi qu'elle a pris cette décision après '' un certain nombre de démarches non sollicitées '' de la part d'acheteurs potentiels. Les spécialistes ont valorisé cette participation à 5 milliards de dollars.

LYFT

Lyft a fait une promesse électrique mercredi. En effet, le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) s'est engagé à ce que tous les véhicules disponibles sur sa plateforme soient électriques ou « zéro émission » d'ici 2030. Le groupe américain dit vouloir saisir l'opportunité de la crise du Covid-19 pour bifurquer vers un futur plus propre et durable.

TESLA

Jefferies a nettement relevé son objectif de cours de 650 à 1 200 dollars sur le titre Tesla, tout en maintenant sa recommandation d'Achat. Le broker pense que la crise du Covid-19 sera un accélérateur pour la transition vers la mobilité électrique, un domaine dans lequel Tesla est nettement en avance sur la concurrence. Si l'analyste reconnait que la volatilité de l'action devrait rester très forte, il estime qu'il y a de " la logique dans cette exubérance ".