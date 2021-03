(AOF) - Wall Street devrait ouvrir sur une note prudente, dans un contexte de remontée des rendements obligataires. Le 10 ans américain prend 5 points de base à 1,667%, ce qui pénalise les valeurs technologiques. La prudence est de mise dans l'attente des annonces de la Fed. Si rien ne devrait bouger sur les taux, la Fed pourrait réviser ses projections macroéconomiques. Les investisseurs seront attentifs aux propos de Jerome Powell sur le risque inflationniste et les taux obligataires. Vers 14h, les futures sur le Dow Jones grappillent 0,12% tandis que ceux sur le Nasdaq reculent de 1,09%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé mardi en ordre dispersé. Les valeurs cycliques et de l'énergie ont été pénalisées par la baisse plus marquée que prévu des ventes de détail aux Etats-Unis au mois de février (-3% contre un consensus de -0,5% après +7,6% en janvier) et le repli des cours du pétrole. Les investisseurs attendent avec intérêt à 19h, heure de Paris, la décision de politique monétaire de la Fed et surtout, la conférence de presse de son président, Jerome Powell. Le Dow Jones a cédé 0,39% à 32 825,95 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,39% à 13 471,57 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, 1,421 million de mises en chantier ont été comptabilisées en février 2021 en rythme annuel. Le consensus Briefing.com tablait sur 1,55 million, après 1,584 million en janvier (chiffre révisé de 1,58 million). Par ailleurs, 1,682 million de permis de construire ont été enregistrés en février 2021. Le consensus visait 1,75 million, après 1,886 million en janvier (chiffre révisé de 1,881 million).

Les investisseurs attendent l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole (15h30) et la décision de politique monétaire de la Fed (19h).

Les valeurs à suivre

APPLE

A la suite de la saisine de plusieurs associations représentant les acteurs de la publicité en ligne et contestant le dispositif ATT mis en œuvre par Apple à l'occasion des modifications de son système d'exploitation iOS 14, l'Autorité de la concurrence a rejeté les demandes de mesures conservatoires mais poursuit l'instruction au fond du dossier. Apple a annoncé en juin 2020 qu'elle allait mettre en place un dispositif de recueil du consentement de l'utilisateur, baptisé ATT, afin de renforcer la protection des données personnelles de ses utilisateurs.

UBER

Uber évolue dans le rouge en préouverture des marchés actions américains. Le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) va accorder le statut de " travailleur " à ses quelques 70 000 chauffeurs britanniques qui étaient jusque-là des " indépendants ". Ces derniers bénéficieront donc d'un salaire minimum et de congés payés dès mercredi. Cet accord trouvé avec ses chauffeurs arrive un mois après une décision qui avait grand bruit. La Cour Suprême britannique avait alors estimé que les chauffeurs Uber pouvaient être considérés comme des travailleurs.